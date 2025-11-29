search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

29.11.2025 16:34

Δημήτρης Παπανώτας: Πώς ακριβώς θα κερδίσω τον σεβασμό κάθε ηλίθιου; (Video)

29.11.2025 16:34
papanwtas

Για την Αριστερά, τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και για όσους κολλάνε ταμπέλες στους ανθρώπους μίλησε ο Δημήτρης Παπανώτας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο «Happy Day» αναφέρθηκε σε σχόλια που ειπώθηκαν για εκείνον σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως θα κινηθεί νομικά.

«Νιώθω ότι η Αριστερά με πούλησε. Τακτοποιημένος είμαι επαγγελματικά, συνεχίζω να την υποστηρίζω. Αλλά ντροπή είναι έτσι όπως είναι η κατάσταση. Με μία τέτοια κυβέρνηση, η παράταξη αυτή θα έπρεπε να δώσει λύσεις με βάση αυτή που ήμασταν επί Ανδρέα. Μου έκανε εντύπωση που δεν μου έστειλε το βιβλίο ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο έχω στηρίξει στη δουλειά μου. Έχω φάει δύο απολύσεις επειδή τον έχω υποστηρίξει, με την τελευταία να είναι πρόσφατη», ανέφερε αρχικά.

Όταν ρωτήθηκε, αν στράφηκαν εναντίον του λόγω της στήριξής του στον Κασσελάκη, ο Δημήτρης Παπανώτας είπε: «Εγώ τον στήριξα (…) γιατί ο Τσίπρας τον έβαλε στο ψηφοδέλτια επικρατείας. Δεν βάζεις όποιον περνάει έξω από την Κουμουνδούρου στο ψηφοδέλτιο».

«Φυσικά θα το διαβάσω», είπε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας λάθος όσους είναι εναντίον. «Δεν έχουμε μάθει να ακούμε τον πρωταγωνιστή. Δεν μας ενδιαφέρει πως έζησε εκείνα τα πολύ δύσκολα που πέρασε;», πρόσθεσε.

Το ξέσπασμα για τις ταμπέλες

Ο Δημήτρης Παπανώτας δήλωσε απογοητευμένος από το τηλεοπτικό τοπίο. «Είναι κατάντια αυτό που βλέπω στο ραδιόφωνο. Ο καθένας πιάνει ένα μικρόφωνο…», πρόσθεσε.

»Στην τηλεόραση, έκπληκτος λαμβάνω ένα μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη που μένουν οι συγγενείς και οι φίλοι, ότι βγαίνει ένας ραδιοφωνικός σταθμός αθλητικός και λέει για την woke ατζέντα που στρέφει τους ανθρώπους στην ομοφυλοφιλία… Κάπου το κόλλησε σε εμένα αυτός! Ποιοι είναι όλοι αυτοί που κολλάνε ταμπέλες. Τη λέξη bi δεν την έχει ακούσει ο κόσμος; H Ελλάδα είναι η χώρα της ταμπέλας… O άνθρωπος που μιλούσε για εμένα, δεν ήξερε καν το όνομά μoυ! Το κίνητρο είναι το φθηνό εμπόριο για ακροαματικότητα και η ηλιθιότητα. Φυσικά θα κινηθώ νομικά και στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό και παντού. Είμαι ενοχλημένος», επισήμανε.

Απαντώντας σε όσους του λένε ότι «ο σεβασμός κερδίζεται», ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε: «Θα κερδίσω τον σεβασμό κάθε ηλίθιου πώς ακριβώς; Να τον κάνω παρέα; Σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους δίπλα μας;».

