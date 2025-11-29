search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
LIFESTYLE

29.11.2025 17:01

Θεοφανία Παπαθωμά για τα Social Media: «Αυτός ο φασισμός είναι τρομακτικός» (Video)

29.11.2025 17:01
theofania-papathoma-new

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», με τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου, φιλοξενήθηκε η Θεοφανία Παπαθωμά, η οποία φέτος ενσαρκώνει στο θέατρο τη Σοφία Βέμπο.

Η γνωστή ηθοποιός τοποθετήθηκε για την αυστηρή κριτική που δέχεται κατά καιρούς, είτε από τα social media είτε από δημοσιογράφους, εξηγώντας ότι θεωρεί πλέον εξαιρετικά δύσκολο να εκφράσει κανείς ελεύθερα την άποψή του.

Η ηθοποιός μίλησε με έντονο ύφος για κλίμα φίμωσης που διαπιστώνει:

«Φτάσαμε στις εποχές που δεν πρέπει να μιλάμε. Αυτός ο φασισμός είναι τρομακτικός. Δε μπορείς να πεις τη γνώμη σου και μπορεί ο καθένας να πάρει αυτή τη γνώμη, να της δώσει ένα αρνητικό πρόσημο, να χρησιμοποιήσει τη θέση του σε ένα κανάλι ή οπουδήποτε, να το κάνει πολύ μεγάλο ενώ εσύ στην ουσία δεν έχεις πει τίποτα ή έχεις πει κάτι το αυτονόητο.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Έχουν παρεξηγηθεί δηλώσεις μου επί τούτου για να χρησιμοποιηθούν. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα τρομακτικό που δεν έχει ξαναπεί άλλος».

Το μήνυμα που θέλησε να περάσει

Η Θεοφανία Παπαθωμά ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πως συχνά λόγια της διαστρεβλώνονται και αξιοποιούνται εσκεμμένα, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «τρομακτικό» και βαθιά άδικο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ποτέ δεν έχει προχωρήσει σε υπερβολικές ή ακραίες δηλώσεις, τονίζοντας πως όσες τοποθετήσεις της έχουν σχολιαστεί αρνητικά, αφορούσαν – όπως είπε – «το αυτονόητο».

PODCAST PALLA SITE 02.12
PODCASTS

Podcast – Ελευθερία Πάλλα: «Στον Άγιο Έρωτα έχω, ευτυχώς, κόντρα ρόλο»

maduro venezuela1
ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση ΗΠΑ – Βενεζουέλας: Ο Μαδούρο μιλά για «ψυχολογική τρομοκρατία 22 εβδομάδων» – Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ στον Λευκό Οίκο

famellos_vouli_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεβάζει αντιπολιτευτικές στροφές ο Φάμελλος, στη σκιά της «Ιθάκης»

akinita_spitia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά – Μικρή ανάσα ή προσωρινό «μασάζ»;

arnaoutoglou sakis
ΕΛΛΑΔΑ

Eurostat: 4 στους 10 δεν έχουν για τους λογαριασμούς, σχεδόν το 30% πληρώνει σχεδόν τον μισό μισθό σε ενοίκιο 

germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

1 / 3