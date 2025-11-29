Θεοφανία Παπαθωμά για τα Social Media: «Αυτός ο φασισμός είναι τρομακτικός» (Video)

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», με τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου, φιλοξενήθηκε η Θεοφανία Παπαθωμά, η οποία φέτος ενσαρκώνει στο θέατρο τη Σοφία Βέμπο.

Η γνωστή ηθοποιός τοποθετήθηκε για την αυστηρή κριτική που δέχεται κατά καιρούς, είτε από τα social media είτε από δημοσιογράφους, εξηγώντας ότι θεωρεί πλέον εξαιρετικά δύσκολο να εκφράσει κανείς ελεύθερα την άποψή του.

Η ηθοποιός μίλησε με έντονο ύφος για κλίμα φίμωσης που διαπιστώνει:

«Φτάσαμε στις εποχές που δεν πρέπει να μιλάμε. Αυτός ο φασισμός είναι τρομακτικός. Δε μπορείς να πεις τη γνώμη σου και μπορεί ο καθένας να πάρει αυτή τη γνώμη, να της δώσει ένα αρνητικό πρόσημο, να χρησιμοποιήσει τη θέση του σε ένα κανάλι ή οπουδήποτε, να το κάνει πολύ μεγάλο ενώ εσύ στην ουσία δεν έχεις πει τίποτα ή έχεις πει κάτι το αυτονόητο.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Έχουν παρεξηγηθεί δηλώσεις μου επί τούτου για να χρησιμοποιηθούν. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα τρομακτικό που δεν έχει ξαναπεί άλλος».

Το μήνυμα που θέλησε να περάσει

Η Θεοφανία Παπαθωμά ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πως συχνά λόγια της διαστρεβλώνονται και αξιοποιούνται εσκεμμένα, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «τρομακτικό» και βαθιά άδικο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ποτέ δεν έχει προχωρήσει σε υπερβολικές ή ακραίες δηλώσεις, τονίζοντας πως όσες τοποθετήσεις της έχουν σχολιαστεί αρνητικά, αφορούσαν – όπως είπε – «το αυτονόητο».

Διαβάστε επίσης:

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή – Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

Δημήτρης Παπανώτας: Πώς ακριβώς θα κερδίσω τον σεβασμό κάθε ηλίθιου; (Video)

Μαραντίνης για Onirama: «Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες»