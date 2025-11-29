search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 06:12
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 16:51

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή – Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

29.11.2025 16:51
germanou

Τις δηλώσεις του Νίκου Κουρή περί απιστίας σχολίασαν στο «Καλύτερα δε γίνεται», με την παρουσιάστρια της εκπομπής να δηλώνει πως συμφωνεί με τον ηθοποιό.

«Ο Νίκος Κουρής στο θέμα της απιστίας είπε ότι το θέμα είναι να μη νιώσεις ότι θες να πας με κάποιο άλλο άτομο. Άπαξ και το νιώσεις, σήκω και πήγαινε. Τώρα θα πέσετε να με φάτε, αλλά εγώ με αυτό συμφωνώ. Ήδη από τη στιγμή που βλέπω κάποιον και δεν μπορώ να τον βγάλω από το μυαλό μου, τον άνθρωπο με τον οποίο είμαι μαζί, ήδη, τον έχω απατήσει. Όμως δεν μπορώ να τον αφήσω, γιατί τον αγαπώ», σχολίασε η Ναταλία Γερμανού.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την αντίδραση των συνεργατών της, με την παρουσιάστρια να τους λέει: «Πάτε να μου το ρίξετε στο ηθικό, ότι πρώτα να χωρίσω και μετά να απιστήσω. Δεν είναι πάντα μονόπατα τα πράγματα στη ζωή. Για μια απόλαυση, ένα στιγμιαίο λάθος ή και όχι, αν νιώσω ότι αυτό που έζησα μου άλλαξε τη ζωή, ναι θα τον χωρίσω. Αν όχι; Θα χαλάσω τη ζωή μου;».

«Το παραδέχομαι ότι είναι μια πολύ εγωιστική σκέψη έτσι όπως την κάνω, είναι όμως ανθρώπινη, είναι ειλικρινής και πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι, που έχουν απιστήσει κατά καιρούς και είμαι ανάμεσά τους, το έχω παραδεχτεί, ίσως να σκέφτηκαν έτσι», κατέληξε η Ναταλία Γερμανού.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Παπανώτας: Πώς ακριβώς θα κερδίσω τον σεβασμό κάθε ηλίθιου; (Video)

Μαραντίνης για Onirama: «Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες»

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο Δημητρακόπουλος – «Απειλούν ότι θα σκοτώσουν εμένα και την Τούνη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

1 / 3