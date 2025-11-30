Βενιζέλος στο 13ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης: «Απαιτείται ρεαλισμός σε ελληνοτουρκικά και Κυπριακό»

Στο Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος κατά τη διάρκεια συζήτησης με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 13ου Διεθνούς Συμποσίου Θεσσαλονίκης, στο «Ολύμπιον».

Απαντώντας στις ερωτήσεις που έθεσαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης και ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας, ο κ. Βενιζέλος σημείωσε ότι περάσαν πενήντα χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο και «είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε να περάσουν άλλα πενήντα» γιατί «κανείς δεν θέλει να αναλάβει το κόστος και να εξηγήσει στην κοινή γνώμη τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να επικαιροποιήσουμε την εθνική μας στρατηγική».

«Εμείς χειριζόμαστε τα θέματα αυτά, ελληνοτουρκικά κυπριακό, με αίσθηση μακρού ιστορικού χρόνου, δεν μας πιέζει ο χρόνος. Θεωρούμε ότι ο χρόνος περνάει και αυτό είναι υπέρ ημών, το οποίο δεν είναι ακριβές, υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και πάρα πολλά αρνητικά» υπογράμμισε και πρόσθεσε, ότι από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ «συμπυκνώνει το χρόνο, παράγει συνεχώς γεγονότα».

Σχετικά με το ενδεχόμενο η αμερικανική πλευρά να παρουσιάσει πρόταση για το Κυπριακό, τόνισε ότι το θέμα αυτό, όπως και τα ελληνοτουρκικά δεν είναι για τις ΗΠΑ στην ίδια κατηγορία όπως η Γάζα και η Ουκρανία.

Για την Τουρκία επισήμανε ότι θέλουμε να είναι στο ΝΑΤΟ και εν γένει δυτική. «Προτιμούμε μια Τουρκία που είναι στη θέση της και που αντιμετωπίζει τα προβλήματα στο φάσμα των συνόρων της, τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως κοινά προβλήματα δυτικής ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι στα εθνικά θέματα τα διλήμματα πρέπει να τίθενται με έναν τρόπο που είναι σοβαρός, ειλικρινής, όχι φοβικός. «Πρέπει να αντιτάσσουμε στην απλουστευτική, δημαγωγική θεώρηση των πραγμάτων, τη δική μας επιμονή στην αλήθεια των πραγμάτων, να θέτουμε τα διλήμματα όπως πρέπει», σημείωσε.

Έφερε ως παράδειγμα την διαφορά με την υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ με την Τουρκία, τη Λιβύη και την Αλβανία. «Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε με τις χώρες αυτές τις αρχές και τα κριτήρια που εφαρμόσαμε στην οριοθέτηση με την Ιταλία και στη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο; Είμαστε πράγματι έτοιμοι, εάν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης; Λέμε στον ελληνικό λαό την αλήθεια για το τι λέει το Δικαστήριο της Χάγης;» διερωτήθηκε.

«Ο πατριωτισμός βασίζεται στην ορθή εκτίμηση του συσχετισμού των δυνάμεων και στην πρακτική προστασία των εθνικών συμφερόντων. Εγώ θεωρώ ότι είμαι εκφραστής μιας πατριωτικής αντίληψης επειδή προσπαθώ να κατανοήσω τον συσχετισμό των δυνάμεων και να προτείνω πράγματα που προστατεύουν πραγματικά το εθνικό συμφέρον», τόνισε.

Στην αρχή της συζήτησης ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε ότι ο κ. Βενιζέλος έχει καλές σχέσεις με «την όλη Νέα Δημοκρατία» και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Αντώνη Σαμαρά, τη συχνή συμμετοχή του μαζί με την Ντόρα Μπακογιάννη στα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά και στην δημόσια εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» στην οποία θα μιλήσει μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή σε λίγες μέρες. Στην δική του τοποθέτηση ο κ. Βενιζέλος, τόνισε ότι είναι «αν χρειαστεί και στη διάθεση της Νέας Δημοκρατίας και όλων των μεγάλων ιστορικών παρατάξεων για να διασφαλίσουμε τη συναίνεση την εθνική που απαιτείται και τη συναίνεση τη ρυθμιστική που απαιτείται για να προχωρήσει η χώρα προς ένα μέλλον εξαιρετικά αβέβαιο και αχαρτογράφητο».

To Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν η Πολιτιστική Εταιρεία και το Δίκτυο Ναυαρίνο, σε συνεργασία με το Konrad Adenauer Stiftung.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία και πρόγραμμα SAFE θα συζητηθεί την Δευτέρα στις Βρυξέλλες – Συμβούλιο Εξωτερικών υποθέσεων των υπ. Αμυνας

Στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της ΕΕ η Κεραμέως για τις κοινωνικές συμβάσεις

Τσουκαλάς για αγρότες: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους επιφύλαξε αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις»