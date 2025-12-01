Chico Freeman Exotica Quartet στο Half Note – 12-15/12

Ο κορυφαίος σαξοφωνίστας και προτεινόμενος για 2 Grammy, Chico Freeman, επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club, παρουσιάζοντας ένα από τα πλέον θαυμαστά του μουσικά σχήματα, το Exotica Quartet, για τέσσερις μοναδικές εμφανίσεις, από την Παρασκευή 12 έως και τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Ο Chico Freeman είναι ένα από τα πιο δυναμικά, μεστά, και συγκλονιστικά σαξόφωνα της jazz, τις τελευταίες πέντε και πλέον δεκαετίες! Αποτελεί ένα ζωντανό κεφάλαιο της δρώσης ιστορίας της αμερικάνικης jazz ενώ καλλιτεχνικά εκτείνεται πολύ πιο πέρα από το jazz mainstream, αγκαλιάζοντας πολλές φορές τις μουσικές του κόσμου. Όμως, παρά τις κατά καιρούς αναζητήσεις του, ο Chico Freeman διαρκώς ενσωματώνει στον ήχο του όσο λίγοι, όλη την πορεία της jazz ιστορίας, από τα Βlues στον Coleman Hawkins κι από τον Coltrane στην Latin Jazz.

Πολυπρόσωπος ως καλλιτέχνης, πολυοργανίστας και δημιουργική φυσιογνωμία, ο Earl “Chico” Freeman προέρχεται από διάσημη μουσική οικογένεια του Chicago που είναι και η γενέτειρά του. Ο πατέρας του ήταν ο μυθικός σαξοφωνίστας Von Freeman που έμεινε στην ιστορία σαν ένας θρύλος της jazz! Αφού πήρε masters στην μουσική άρχισε να ξεχωρίζει και να δοκιμάζει να παίζει διαφορετικά είδη από R & B και blues, μέχρι Hard Bop κι Avant Garde.

Ακολουθώντας μια καθαρά διεθνική μουσική πορεία απ’ την αρχή, ο Chico Freeman μπήκε βαθιά στις ρίζες της jazz και των afro-latin μουσικών, ενώ ταυτόχρονα διερευνούσε σε βάθος όλες τις πτυχές του αυτοσχεδιασμού της αφροαμερικάνικης κουλτούρας. Η ιστορία, απ’ το δεύτερο μισό των 70’s ως τις μέρες μας, είναι γεμάτη με στιγμές δημιουργικότητας και συνεργασίες σταθμούς στην καριέρα του με μεγάλα ονόματα της σύγχρονης jazz – κι όχι μόνο – μουσικής όπως: Dizzy Gillespie, Mc Coy Tyner, Elvin Jones, Charles Mingus, Art Blakey, Wynton & Branford Marsalis, Joe Henderson, Roy Haynes, Earth Wind & Fire, Eurythmics, The Temptations, Tito Puente, Celia Cruz, Jack De Johnette, Art Blakey, Billy Hart, και δεκάδες άλλοι. Με περισσότερους από 40 δίσκους ως leader στην πορεία και συμμετοχές σε εκατοντάδες άλλους, η αέναη δημιουργική καλλιτεχνική ανησυχία του Chico Freeman είναι αυτή που καθορίζει την πορεία του.

Η μεγάλη συμβολή του στην ιστορία της jazz είναι και με την δημιουργία δύο κορυφαίων all star σχημάτων. Αφ’ ενός των περίφημων “Leaders”, με την συμμετοχή των Lester Bowie, Cecil McBee, Arthur Blythe, Don Moye και Kirk Lightsey, αφ’ ετέρου του σχήματος “Roots” το 1991, όπου συμμετείχαν θρύλοι όπως οι Benny Golson, Buster Williams, Nathan Davis, Arthur Blythe ή Ed Thigpen.

Πολύτιμη ησυνδρομή σ’ αυτό το project του εκπληκτικού Βρετανού πιανίστα Alex Wilson που στην εξαιρετική του πορεία συνεργάστηκε με τους Jazz Jamaica, Courtney Pine, Wynton Marsalis, Hugh Masekela, Ernest Ranglin, Adalbergo Santiago κ.ά. Ένας μόνιμος πλέον συνεργάτης του Chico είναι ο εξωπραγματικός Ελβετός γκουρού των κρουστών Reto Weber που με πορεία σχεδόν 6 δεκαετιών, έχει γυρίσει τον κόσμο κι έχει παίξει κάθε κρουστό που υπάρχει, αλλά και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Dave Holland, Albert Mangelsdorff, Eberhard Weber, Lee Konitz, Eberhard Weber, Joe McPhee, Charlie Mariano και δεκάδες άλλους. Την παρέα συμπληρώνει ο κορυφαίος μπασίστας και πολίτης του κόσμου Heiri Känzig. Με σπουδές σε Ελβετία και Αυστρία, ο Heiri εκτός από μόνιμος συνεργάτης του Chico, έχει συνεργαστεί με τον Bobby Mc Ferrin, Billy Cobham, Ralph Towner, Betty Carter, Nena, Andreas Vollenweider, John Scofield κ.ά.

Από την Παρασκευή 12 έως και τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο ηφαιστειώδης και χωρίς όρια ήχος του Chico Freeman και του εξωτικού κουαρτέτου του, θα ακούγεται στο Half Note Jazz Club!

www.chicofreeman.com

Chico Freeman – Tenor & Soprano Saxophones / percussion

Alex Wilson – Piano / Keyboards

Heiri Känzig – Bass Guitar and Contrabass

Reto Weber – Drums / Percussion

Info

CHICO FREEMAN EXOTICA QUARTET

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12- ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 20€ https://www.more.com/gr-el/tickets/music/chico-freeman-exotica-quartet-feat-alex-wilson-heiri-kanzig-reto-weber/?evId=839713