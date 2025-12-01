Επίδομα ενοικίου: Τα σημαντικότερα λάθη στις δηλώσεις που προκάλεσαν το αλαλούμ – Τα βήματα για τη διόρθωση

Αλαλούμ χωρίς προηγούμενο και μάλιστα για ένα θετικό μέτρο, έχει προκαλέσει η διαδικασία επιστροφής ενοικίου, με χιλιάδες ενοικιαστές να μένουν έκπληκτοι μπροστά στα ποσά που είδαν να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Εκεί όπου περίμεναν μια ουσιαστική οικονομική ανάσα, πολλοί είδαν να καταφθάνουν από 20 μέχρι 30 ευρώ ή και τίποτα απολύτως. Και όσο περισσότερο προχωρούν οι αναλύσεις, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται ένα πλέγμα διοικητικών λαθών, ελλιπούς ενημέρωσης και κακής προετοιμασίας που οδήγησαν στη νέα αυτή κρατική αστοχία.

Βασικότερο πρόβλημα αποδείχθηκε η λανθασμένη καταχώριση του ετήσιου ενοικίου. Περίπου 9.000 φορολογούμενοι, είτε από άγνοια είτε επειδή πίστεψαν ότι το Taxis θα «καταλάβει» τι εννοούν, δήλωσαν ως ετήσια δαπάνη το μηνιαίο μίσθωμα. Το αποτέλεσμα ήταν η ΑΑΔΕ να υπολογίσει την ενίσχυση στο 1/12 αυτού του ποσού και να στείλει πίσω επιδόματα-κοροϊδία. Η πραγματικότητα; Χιλιάδες πολίτες έλαβαν ελάχιστα χρήματα επειδή το σύστημα δεν είχε σχεδιαστεί για να εντοπίσει αυτό το λάθος ούτε να προειδοποιήσει εγκαίρως.

Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό δικαιούχων έλαβε χαμηλές ενισχύσεις επειδή το ενοίκιο μοιράζεται μεταξύ περισσότερων συνμισθωτών ή επειδή η κατοικία είχε ενοικιαστεί μόνο για μερικούς μήνες το 2024. Το 1/12 της ετήσιας δαπάνης αποδείχθηκε για πολλούς η αδύναμη θεμέλια του μέτρου: όσοι είχαν νοικιάσει για μικρό διάστημα ή είχαν μικρό ποσό συμμετοχής στη μίσθωση δεν είχαν περιθώρια να λάβουν κάτι ουσιαστικό.

Στο θέμα των εξαρτώμενων τέκνων, το μπέρδεμα μεγάλωσε. Η σχετική υπουργική απόφαση προβλέπει προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί, αλλά μόνο αν αυτό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης. Χιλιάδες γονείς πίστεψαν ότι θα λάβουν έξτρα ποσά, όμως το σύστημα «έκοψε» την ενίσχυση εκεί όπου το ενοίκιο δεν δικαιολογούσε μεγαλύτερο ποσό. Το αποτέλεσμα: νέα απογοήτευση, νέα καταγγελία για κακή ενημέρωση, νέα αναταραχή.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πολλοί δικαιούχοι αποκλείστηκαν εντελώς επειδή δεν είχαν καταχωρίσει IBAN στην ΑΑΔΕ. Η κρατική διοίκηση διαπίστωσε τελευταία στιγμή ότι δεν μπορεί να πληρώσει όσους δεν είχε τη δυνατότητα να πιστώσει. Έτσι, εκατοντάδες πολίτες αναρωτιούνται ακόμη πότε –και αν– θα λάβουν τα χρήματά τους.

Μέσα σε αυτή τη γενικευμένη αναστάτωση, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ αποφάσισαν να ανοίξουν ξανά τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι διορθώσουν εγκαίρως τα λάθη τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα δουν τις πληρωμές έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να περιμένουν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026 για να κλείσει –αν κλείσει– το θέμα.

Την ίδια ώρα, η τηλεφωνική γραμμή της ΑΑΔΕ (1521) αναμένεται να πάρει φωτιά, καθώς χιλιάδες πολίτες θα αναζητήσουν διευκρινίσεις για το τι ακριβώς πήγε στραβά και πώς μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία τους. Το μέτρο που παρουσιάστηκε ως απλό και δίκαιο αποδείχθηκε περίπλοκο, κακοσχεδιασμένο και γεμάτο παγίδες.

Το βέβαιο είναι ότι πίσω από το αλαλούμ των επιστροφών ενοικίου κρύβεται ένα βαθύτερο πρόβλημα: η αδυναμία του κράτους να επικοινωνήσει σωστά τις διαδικασίες, να προετοιμάσει επαρκώς τα συστήματα και να προστατεύσει τους πολίτες από λάθη που θα μπορούσαν εύκολα να είχαν αποφευχθεί.

