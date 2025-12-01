search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 01:07
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 13:11

Η LAMDA Development υπογράφει στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM για την παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στο The Ellinikon

01.12.2025 13:11
The Ellinikon-2

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η LAMDA Development, μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ M.A.E., και η COSMOTE TELEKOM, με στόχο την ενίσχυση του τεχνολογικού οικοσυστήματος του The Ellinikon. Η συνεργασία αυτή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έρχεται να υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου ως της πρώτης υπερσύγχρονης smart city στην Ευρώπη που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή, ενσωματώνοντας καινοτόμες ψηφιακές υποδομές και προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας.


Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ενός υπερσύγχρονου δικτύου οπτικών ινών, με προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος. To δίκτυο αυτό θα καλύπτει το σύνολο της ανάπτυξης του Ελληνικού, προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες και κορυφαία συνδεσιμότητα σε κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εξασφαλίζοντας ευρεία πρόσβαση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Σταύρος Παπαγεωργίου – Smart Energy & Telecoms Director, LAMDA Development, Θεόδωρος Γαβριηλίδης – Chief Investment Officer, LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου – CEO LAMDA Development, Κώστας Νεμπής – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, Γιάννης Κωνσταντινίδης – Chief Strategy Transformation & Wholesale Officer Ομίλου ΟΤΕ, Δημήτρης Τσατσάνης – Strategy & Business Transformation Principal Ομίλου ΟΤΕ


Παράλληλα, οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν κοινές λιανικές υπηρεσίες, προσφέροντας προγράμματα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και pay-TV, αποκλειστικά για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του The Ellinikon. Επιπλέον, θα προσφέρουν από κοινού λύσεις ICT (Information & Communication Technology) για τις επιχειρήσεις του The Ellinikon, δημιουργώντας ένα πλήρες οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών.

Κώστας Νεμπής – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, Οδυσσέας Αθανασίου – CEO LAMDA Development


O κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ στο κοινό μας ταξίδι για την παροχή υπερσύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του The Ellinikon. Παραμένοντας σταθεροί στην υλοποίηση του οράματός μας για μια σύγχρονη και έξυπνη πόλη, η στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM αποτελεί ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση.»

Κώστας Νεμπής – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, Οδυσσέας Αθανασίου – CEO LAMDA Development

Ο κ. Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ δήλωσε: «Το The Ellinikon είναι ένα έργο-ορόσημο για τη χώρα. Ως συνεργάτης επιλογής της LAMDA Development, και ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα, θέτουμε τις βάσεις στις οποίες θα στηριχθεί η έξυπνη πόλη του μέλλοντος – σημείο αναφοράς για τους κατοίκους, τους επισκέπτες, αλλά και για τις επόμενες γενιές.»


Με όραμα να δημιουργεί νέους προορισμούς και εμπειρίες που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο ζωής στην πόλη, όπως το The Ellinikon, η LAMDA Development συνεργάζεται με έναν από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως για την ανάπτυξη ενός προορισμού ανοιχτού και προσβάσιμου για όλες και όλους, με υπερσύγχρονη συνδεσιμότητα και αναβαθμισμένες εμπειρίες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 00:59
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

1 / 3