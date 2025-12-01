Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 2 έως 5 Δεκεμβρίου στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοστούν από 2 έως 5 Δεκεμβρίου επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης, ως εξής:

Την 2-12-2025

Στο ύψος της συμβολής της με την Λ. Αλίμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στις 3 και 04-12-2025

Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Γρ. Λαμπράκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλιαγμένη, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Την 5-12-2025

Στο ύψος της Λ. Αλίμου, στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο ύψος της Λ. Αλίμου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στον κλάδο εξόδου (προς Λ. Αλίμου), ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Στο ύψος της Πλ. Βεργωτή, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας. Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Διαβάστε επίσης:

Ούτε βήμα πίσω οι αγρότες: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους, κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Πού έχει μπλόκα, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι – Περιέχει την ουσία ναταμυκίνη (photo)

Λούτσα: «Πλούσιο» το ποινικό παρελθόν του 29χρονου που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο