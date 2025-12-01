search
01.12.2025 15:07

Νέα απάντηση Μαρινάκη στην Βενιζέλο αν είναι «διακυβερνήσιμη» η χώρα

01.12.2025 15:07
marinakis_venizelos

Ενόψει της επικείμενης κοινής εμφάνισης Βενιζέλου – Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης βρήκε άλλη μια ευκαιρία να απαντήσει στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη «διακυβερνησιμότητα» της χώρας.

Με αφορμή τα όσα είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σχετικά με τις προοπτικές της χώρας, ο Π. Μαρινάκης επισήμανε ότι «αν είναι προβληματικοί οι στόχοι μιας χώρας, η οποία θα συνεχίσει να τρέχει με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης, θα μειώνει το χρέος της με μεγαλύτερο ρυθμό από ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας παραπάνω απ’ ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Τότε τι να πουν οι υπόλοιπες χώρες;».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «είναι άδικο να απαξιώνουμε μια θεαματική επιστροφή μιας οικονομίας, η οποία ήταν για τα σκουπίδια, όπως όλοι αναγνώριζαν και αναφέρομαι στην μαύρη περίοδο των προηγούμενων ετών και ακριβώς 10 χρόνια πριν».

Για να δούμε αν ο Ε. Βενιζέλος απαντήσει και πάλι

