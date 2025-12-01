search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025
01.12.2025

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

01.12.2025 00:17
superLeagu

Τα γκολ τριών σέντερ-φορ (Ελ Κααμπί, Γιακουμάκης, Γιόβιτς) σημάδεψαν την αγωνιστική, με τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ να παίρνουν πολύ μεγάλες εκτός έδρας νίκες και τον Παναθηναϊκό μετά το 2-3 από την Ένωση να μένει πια στο -13 από την κορυφή.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 12η αγωνιστική έχει ως εξής:

  1. Ολυμπιακός 31
  2. ΠΑΟΚ 29
  3. ΑΕΚ 28
  4. Λεβαδειακός 21
  5. Βόλος 21
  6. Παναθηναϊκός 18
  7. Άρης 16
  8. Κηφισιά 15
  9. Παναιτωλικός 12
  10. Αστέρας Τρίπολης 11
  11. Ατρόμητος 9
  12. ΟΦΗ 9
  13. ΑΕΛ 7
  14. Πανσερραϊκός 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

17:00: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

20:30: Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ – Λεβαδειακός

17:30: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

19:30: ΠΑΟΚ – Άρης

21:00: ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

18:00: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

Με βαριά ήττα ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Εθνική Γεωργίας ο Γκιόργκι Σερμαντίνι

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3: Απόδραση με διπλό από τη Λιβαδειά στις καθυστερήσεις για τον «Δικέφαλο»

Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Πέρασε από την Πορτογαλία η εθνική (68-76) και έκανε το 2 στα 2 στον όμιλο για την πρόκριση στα τελικά

