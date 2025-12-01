Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Τα γκολ τριών σέντερ-φορ (Ελ Κααμπί, Γιακουμάκης, Γιόβιτς) σημάδεψαν την αγωνιστική, με τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ να παίρνουν πολύ μεγάλες εκτός έδρας νίκες και τον Παναθηναϊκό μετά το 2-3 από την Ένωση να μένει πια στο -13 από την κορυφή.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 12η αγωνιστική έχει ως εξής:

Ολυμπιακός 31 ΠΑΟΚ 29 ΑΕΚ 28 Λεβαδειακός 21 Βόλος 21 Παναθηναϊκός 18 Άρης 16 Κηφισιά 15 Παναιτωλικός 12 Αστέρας Τρίπολης 11 Ατρόμητος 9 ΟΦΗ 9 ΑΕΛ 7 Πανσερραϊκός 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

17:00: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

20:30: Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ – Λεβαδειακός

17:30: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

19:30: ΠΑΟΚ – Άρης

21:00: ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

18:00: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

