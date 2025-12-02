 «Anora»: Το αριστούργημα των 5 Oscar για την κορυφαία ταινία της χρονιάς στη ζώνη SundayPremiere της Nova!

Αυτή η Κυριακή (7/12) έχει Οσκαρικό χρώμα και μεγάλη πρεμιέρα στη ζώνη SundayPremiere της Nova, στο Novacinema1! Η αριστουργηματική ταινία «Anora» (2024, διάρκειας 103’) που σάρωσε τα Oscar 2025, με 5 βραβεία, καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας (Sean Baker), καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου (Mikey Madison), καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερου μοντάζ έρχεται να καθηλώσει τους σινεφίλ.

Στη ρομαντική κομεντί με τους Mikey Madison, Yura Borisov, Paul Weissman και σκηνοθεσία του Sean Baker που θα απολαύσουν οι σινεφίλ, μια γυναίκα βρίσκει τον αληθινό έρωτα με έναν γοητευτικό κληρονόμο, μα η λάμψη και το χάος που ακολουθούν την οδηγούν σε ανατροπές και σε μια μάχη καρδιάς. Η αριστουργηματική συνέχεια την Κυριακή 7/12 (22:00).

