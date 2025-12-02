search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 16:28
02.12.2025 15:24

 «Anora»: Το αριστούργημα των 5 Oscar για την κορυφαία ταινία της χρονιάς στη ζώνη SundayPremiere της Nova!

02.12.2025 15:24
Anora_Photo 1

Αυτή η Κυριακή (7/12) έχει Οσκαρικό χρώμα και μεγάλη πρεμιέρα στη ζώνη SundayPremiere της Nova, στο Novacinema1! Η αριστουργηματική ταινία «Anora» (2024, διάρκειας 103’) που σάρωσε τα Oscar 2025, με 5 βραβεία, καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας (Sean Baker), καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου (Mikey Madison), καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερου μοντάζ έρχεται να καθηλώσει τους σινεφίλ.

Στη ρομαντική κομεντί με τους Mikey Madison, Yura Borisov, Paul Weissman και σκηνοθεσία του Sean Baker που θα απολαύσουν οι σινεφίλ, μια γυναίκα βρίσκει τον αληθινό έρωτα με έναν γοητευτικό κληρονόμο, μα η λάμψη και το χάος που ακολουθούν την οδηγούν σε ανατροπές και σε μια μάχη καρδιάς.  Η αριστουργηματική συνέχεια την Κυριακή 7/12 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

