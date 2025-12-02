search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 18:08
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 09:00

«Προσκλητήριο» Δούκα για το διάλογο στην κεντροαριστερά

02.12.2025 09:00
XARIS-DOUKAS_KEDE_291024

Προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις για ένα ευρύ διάλογο σε διάφορα θέματα και μέτωπα, απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ενότητα στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη και με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, απηύθυνε το πρωί της Τρίτης ο δήμαρχος της Αθήνας και κορυφαίο στέλεχος του Κινήματος ο Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας μίλησε μεν για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας όμως ότι αυτή δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση. Χρειάζεται ένα προσκλητήριο, ένα μεγάλο κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να συζητήσουμε. Χαίρομαι που άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη που είπε για συνεννόηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Είναι σωστό, συμφωνώ και να το διευρύνουμε. Να βρούμε τα θέματα στα οποία μπορούμε να πετύχουμε συγκλίσεις και να κάνουμε μεγάλες κεντρικές παρεμβάσεις. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από αυτό, μόνο να κερδίσουμε. Άλλωστε και ο Ανδρέας Παπανδρέου απευθυνόταν στην μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Για να μπορέσουμε έτσι να κυβερνήσουμε“.

«Κάνουμε μια προσπάθεια στο ΠΑΣΟΚ να είναι η δεσπόζουσα δύναμη στη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Πρέπει να υπάρχει διάλογος και ότι αυτός ο διάλογος είναι θεμέλιο για τη δημοκρατία γιατί δημιουργεί μια συνθήκη τέτοια ώστε το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να κάνει μια απεύθυνση συνολικά με όρους κυριαρχίας, με δεσπόζουσα θέση για να ενώσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη», είπε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν θα παρευρεθεί αύριο (3/12) στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

«Δεν θα πάω στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι και αλλιώς έχουμε μια προγραμματισμένη πολύ ωραία εκδήλωση με νέους της Αθήνας από όλα τα λύκεια. Συζητάμε με τους νέους για να βελτιώνουμε μαζί τα προβλήματα τους και να τους “βάζουμε στο παιχνίδι“»… δικαιολογήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Διαβάστε επίσης:

Ο Χάρης «καρφώνει» και Πέτρο και Νίκο

Νέα διαβεβαίωση Μητσοτάκη για Πειραιά: Η Ελλάδα θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενημερώνει για την εκτόξευση των ελληνικών μικροδορυφόρων με μουσική υπόκρουση X-Files (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Δυνατή μια συμφωνία με τη Συρία, λέει ο Νετανιάχου μετά την προειδοποίηση Τραμπ

PUTIN-23489
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

alexis-tsipras
ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης

witcoff moscow
ΚΟΣΜΟΣ

Βόλτα στο κέντρο της Μόσχας για Γουίτκοφ και Κούσνερ με… ξεναγό τον Κίριλ Ντμίτριεφ πριν τη συνάντηση με Πούτιν (Video)

lafazanis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λαφαζάνης: «H λύση στο δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας είμαι εγώ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 18:05
netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Δυνατή μια συμφωνία με τη Συρία, λέει ο Νετανιάχου μετά την προειδοποίηση Τραμπ

PUTIN-23489
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

alexis-tsipras
ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης

1 / 3