«Προσκλητήριο» Δούκα για το διάλογο στην κεντροαριστερά

Προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις για ένα ευρύ διάλογο σε διάφορα θέματα και μέτωπα, απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ενότητα στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη και με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, απηύθυνε το πρωί της Τρίτης ο δήμαρχος της Αθήνας και κορυφαίο στέλεχος του Κινήματος ο Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας μίλησε μεν για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας όμως ότι αυτή δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση. Χρειάζεται ένα προσκλητήριο, ένα μεγάλο κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να συζητήσουμε. Χαίρομαι που άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη που είπε για συνεννόηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Είναι σωστό, συμφωνώ και να το διευρύνουμε. Να βρούμε τα θέματα στα οποία μπορούμε να πετύχουμε συγκλίσεις και να κάνουμε μεγάλες κεντρικές παρεμβάσεις. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από αυτό, μόνο να κερδίσουμε. Άλλωστε και ο Ανδρέας Παπανδρέου απευθυνόταν στην μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Για να μπορέσουμε έτσι να κυβερνήσουμε“.

«Κάνουμε μια προσπάθεια στο ΠΑΣΟΚ να είναι η δεσπόζουσα δύναμη στη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Πρέπει να υπάρχει διάλογος και ότι αυτός ο διάλογος είναι θεμέλιο για τη δημοκρατία γιατί δημιουργεί μια συνθήκη τέτοια ώστε το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να κάνει μια απεύθυνση συνολικά με όρους κυριαρχίας, με δεσπόζουσα θέση για να ενώσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη», είπε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν θα παρευρεθεί αύριο (3/12) στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

«Δεν θα πάω στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι και αλλιώς έχουμε μια προγραμματισμένη πολύ ωραία εκδήλωση με νέους της Αθήνας από όλα τα λύκεια. Συζητάμε με τους νέους για να βελτιώνουμε μαζί τα προβλήματα τους και να τους “βάζουμε στο παιχνίδι“»… δικαιολογήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

