02.12.2025 08:51

Ο Χάρης «καρφώνει» και Πέτρο και Νίκο

kastanidis xaris 8876- new

Για την αναστάτωση που προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ τα καλά λόγια του Πέτρου Παππά για τον Άδωνι Γεωργιάδη και για την… μεταβολή που έκανε ο βουλευτής μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ.

Αυτό που έχει μια αξία είναι το σχόλιο που έκανε για το περιστατικό – που έκανε πάλι «μαλλιά-κουβάρια» το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης – ήταν το σχόλιο του Χάρη Καστανίδη, με το οποίο ο πρώην υπουργός «κάρφωσε» όχι μόνο τον βουλευτή, αλλά και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Συγκεκριμένα, ο Χ. Καστανίδης, αναρτώντας το σχετικό βίντεο και τις ευχαριστίες Άδωνι Γεωργιάδη προς τον Π. Παππάς, σημείωσε ότι «συγκρίνοντας τις σχετικές δηλώσεις, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι προ ολίγων εβδομάδων αδικήθηκε, μη αναλαμβάνοντας καθήκοντα, ο παρ’ ολίγον διευθυντής του γραφείου του κυρίου Ανδρουλάκη».

Το «καρφί» – τι καρφί, ταβανόπροκα… – πήγαινε για τον Γιώργο Παπαβασιλείου, ο οποίος, ως γνωστόν, παραιτήθηκε από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, μια μέρα μετά το διορισμό του, όταν αποκαλύφθηκε ότι στο παρελθόν είχε κάνει αναρτήσεις υπέρ των Κυριάκου Μητσοτάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη, Νίκου Δένδια, αλλά και της Ομάδας Αλήθειας.

Ιοβόλος ο Χάρης…

