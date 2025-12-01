search
01.12.2025 20:53

Τα γυρίζει ο Πέτρος Παππάς: «Η Νέα Δημοκρατία σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση»

01.12.2025 20:53
petros-pappas (1)

Ανασκευάζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς τα εγκωμιαστικά του σχόλια για τον Άδωνι Γεωργιάδη και το έργο στο ΕΣΥ.

Ο Πέτρος Παππάς που προηγουμένως χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη «τον πιο εργατικό υπουργό» δήλωσε πως η Νέα Δημοκρατία οδηγεί το ΕΣΥ στην κατάρρευση. «Θέλω να ευχαριστήσω τον Άδωνι Γεωργιάδη για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: Του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση.

«Ως μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας ο Πέτρος Παππάς σημειώνει «αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως “έπαινο”, τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του».

Τι δήλωνε νωρίτερα

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται πολύ, γιατί, αν όχι ο πιο εργατικός, είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε και που διεκδίκησε κάνατε κύριε υπουργέ και έκανε η κυβέρνηση αυτή ό,τι μπορούσε. Σας αναγνώρισα ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων και τον πόρων που έχετε κάνετε τα μέγιστα. Εγώ σας λέω ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός».

Το βίντεο ανέβασε ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης, ευχαριστώντας τον Πέτρο Παππά για τα καλά λόγια.

Ο Πέτρος Παππάς έσταξε μέλι για τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Είναι ένας από τους πιο εργατικούς υπουργούς»

Είπαν στη Λατινοπούλου ότι ταυτίζεται με την Κωνσταντοπούλου και άρχισε να σταυροκοπιέται

Ο Άδωνις θέλει ΠΑΣΟΚ – Το ΠΑΣΟΚ θέλει Άδωνι;

