01.12.2025 15:38

Ο Πέτρος Παππάς έσταξε μέλι για τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Είναι ένας από τους πιο εργατικούς υπουργούς»

01.12.2025 15:38
petros-pappas

Το εγκώμιο του Άδωνι Γεωργιάδη έπλεξε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς. Μιλώντας στη συζήτηση που διοργάνωσε το Debate House για το ΕΣΥ, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη έναν από τους πιο εργατικούς υπουργούς.

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται, γιατί, αν όχι ο πιο εργατικός, είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο σχολίασε «στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων, κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός».

Από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να ευχαριστήσει τον Πέτρο Παππά για τα απροσδόκητα (;) καλά λόγια. «Θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε».

