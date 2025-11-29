Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης έχει καλή μνήμη αλλά έχουν και αυτοί που τον θυμούνται να συζητά με Αχτσιόγλου και Τεμπονέρα

Μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση με απαντήσεις για τα δημοσιεύματα που στηλιτεύαν την αλλαγή της στάσης του για τη στρατηγική των συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ έκανε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Εκτιμά ότι «μετά τη δήλωση του για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Τσίπρα, που υποστήριξε ότι κανένα στημένο rebranding δεν μπορεί να σβήσει όσα πλήγωσαν την παράταξη και την χώρα, κάποιοι ενοχλήθηκαν εντός και εκτός του κόμματος του».

Για τους εντός και εκτός δεν γνωρίζουμε, για τα μέσα πάντως στα οποία επιτίθεται επειδή παρατήρησαν την αλλαγή της στάσης του τίποτα σκοτεινό δεν υπάρχει. Πολύ απλά οι ίδιοι δημοσιογράφοι που έγραφαν ρεπορτάζ για τον Χριστοδουλάκη που συνομιλούσε με την Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά και τον Διονύση Τεμπονέρα του ΣΥΡΙΖΑ για να δώσει απαντήσει στο ερώτημα «απέναντι στον Μητσοτάκη ποιος», δεν είναι εύκολο να ξεχάσουν ότι είχε μια εντελώς διαφορετική οπτική για τις συνεργασίες.

Έχουν και εκείνοι, όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης καλή μνήμη. Και ίσως καλύτερη. Σε αυτή την εκδήλωση είχε υπογραμμίσει ότι δεν είναι απλώς ανάγκη ή ευκαιρία αλλά υποχρέωση του προοδευτικού χώρου να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ. Άραγε πώς θα γίνει αυτό που τότε περιέγραφε αν τα κόμματα του χώρου δεν συνομιλούν; Πως θα γίνει πράξη ένα τέτοιο σχέδιο αν καλώς ή κακώς ο Τσίπρας ιδρύσει κόμμα και λάβει ένα σημαντικό για τον χώρο ποσοστό; Δεν είναι λογικό το ΠΑΣΟΚ να μιλήσει με όλους έχοντας καθαρές θέσεις στη βάση του προγράμματος του; Άραγε η Έφη Αχτσιόγλου και ο Διονύσης Τεμπονέρας που συνομιλούσε τότε δεν είχαν στηρίξει και υπηρετήσει την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα;

Τι άλλαξε και ενώ συμπορεύοταν εσωκομματικά με τον Χάρη Δούκα πλέον με τον τρόπο του τον αδειάζει; Γνωρίζουν άλλωστε όσοι κατοικούν, είτε λίγο, είτε πολύ την πασοκική Ιερουσαλήμ ότι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κάνει μαζέματα των στελεχών που τον υποστηρίζουν, ξεχωριστά πια από τον Χάρη Δούκα. Δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να συμπορεύεται με τον Δούκα, ούτε με κανέναν άλλο. Όταν αλλάζει όμως η ρητορική ενός πολιτικού και αλλάζουν παράλληλα και οι ενδοπαραταξιακές συμμαχίες του, δημιουργούνται ερωτήματα. Οι δημοσιογράφοι καταγράφουν και περιγράφουν λογικά σενάρια. Το αν θα δικαιωθούν ή αν θα διαψευστούν θα κριθεί σε δύο σταθμούς στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και στις εκλογές. Για να αναφέρονται σε παρασκηνιακές διεργασίες θα πρέπει να υπάρχει όντως παρασκήνιο.

Μέχρι τότε είναι βέβαιο πως κανένας δεν έχει λόγο να κατακρίνει τον νεαρό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που έχει καταφέρει να είναι από τα σημαντικά πρόσωπα του κόμματος. Απλώς θα πρέπει να συνηθίσει την κριτική που βασίζεται στις πολιτικές θέσεις. Ο Νίκος Μπίστης στο βιβλίο του με τίτλο προχωρώντας και αναθεωρώντας εξηγεί ποια δεδομένα στην πολιτική του πορεία, τον έκαναν να αλλάξει θέσεις για βασικές στρατηγικές που υποστήριζε. Δεν χρειάζεται να γράψει ολόκληρο βιβλίο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης προφανώς. Μια ανάρτηση ανάλογης έκτασης με την σημερινή του που να εξηγεί αντί να χρεώνει σκοπιμότητες σε ΜΜΕ αρκεί.

