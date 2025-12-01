search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

01.12.2025 20:56

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενημερώνει για την εκτόξευση των ελληνικών μικροδορυφόρων με μουσική υπόκρουση X-Files (Video)

01.12.2025 20:56
Με μουσική από τη διάσημη σειρά επιστημονικής φαντασίας «X-Files» αποφάσισε να «ντύσει» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το νέο του βίντεο στο TikTok για τους πέντε δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στις 28 Νοεμβρίου. 

Στο σχετικό clip που δημοσίευσε σήμερα, Δευτέρα 1/12, στο προφίλ του, ο πρωθυπουργός κάνει αρχικά μία αναφορά στο πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριμένα στις 5 Αυγούστου του 2025, όταν οι δύο πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι έγιναν πραγματικότητα. 

«Χθες (05/08/2025) στην ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους οι οποίοι και θα εκτοξευθούν πολλοί σύντομα», αναφέρεται στο βίντεο, όπου προβάλλονται σχετικά πλάνα. 

Οι 5 δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» εκτοξεύθηκαν!

«Τρεις μήνες αργότερα … πυ… πυ… πύραυλος!», σημειώνεται στη συνέχεια το βίντεο, με τη χρήση γραφικών, αλλά και σκηνής από κάποια παλιά κωμική ελληνική ταινία. 

«Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει!», καταλήγει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι οι πέντε ελληνικοί δορυφόροι εκτοξεύτηκαν στο Διάστημα στις 9 το βράδυ της Παρασκευής, 28/11, και βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων».

