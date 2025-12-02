search
02.12.2025 08:20

Νέα διαβεβαίωση Μητσοτάκη για Πειραιά: Η Ελλάδα θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα

02.12.2025 08:20
mitsotakis_london

Νέο μήνυμα στο Πεκίνο, ότι η Ελλάδα θα σεβαστεί τη συμφωνία με την COSCO για το λιμάνι του Πειραιά έστειλε – αυτή τη φορά από την Οξφόρδη – ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η αρχική συμφωνία για την επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά έγινε το 2008, «όταν κανείς άλλος δεν ενδιαφερόταν» και τόνισε ότι «είμαστε μια κυβέρνηση που σέβεται τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί».

Πάντως, φρόντισε να υπογραμμίσει ότι «την ίδια στιγμή, η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ με στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες», υπενθυμίζοντας στους πάντες τη θέση της χώρας, όσον αφορά στις συμμαχίες της.

Το λες και… άσκηση ισορροπίας.

