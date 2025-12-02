search
02.12.2025 15:31

Δήμος Αθηναίων: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας τιμά την ημέρα γέννησης της θρυλικής σοπράνο

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων τιμά φέτος την επέτειο της γέννησης της μεγάλης ντίβας της όπερας (2 Δεκεμβρίου 1923) με ένα διπλό κάλεσμα προς το κοινό: μια ημέρα ελεύθερης εισόδου στη μόνιμη έκθεση στις 2 Δεκεμβρίου, και ένα μεγάλο, ανοιχτό street party στις 5 Δεκεμβρίου. Δύο δράσεις που μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να προσκαλέσουμε όλους να γνωρίσουν τον κόσμο και την κληρονομιά της Μαρίας Κάλλας και να γιορτάσουμε μαζί τη διαχρονική της λάμψη.

2 Δεκεμβρίου: Ελεύθερη είσοδος στη μόνιμη έκθεση

Την ημέρα γέννησης της Μαρίας Κάλλας, το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του με δωρεάν είσοδο για όλους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τη ζωή και το έργο της μεγάλης ντίβας. Οι επισκέπτες περιηγούνται σε μια διαδραστική διαδρομή που φωτίζει την καλλιτεχνική και προσωπική πορεία της Κάλλας μέσα από σπάνια προσωπικά αντικείμενα, κοστούμια, χειρόγραφα, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες και αρχειακό υλικό που αναδεικνύουν τον μύθο της.

Πληροφορίες:
Ημερομηνία: Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025
Ώρες λειτουργίας: 10:00–18:00
Δυνατότητα επίσκεψης ανά ωριαίο slot. Για το τελευταίο slot (17.00 – 18.00) η τελευταία είσοδος θα γίνει στις 17.20.

Ελεύθερη είσοδος – Απαραίτητη η προκράτηση δωρεάν δελτίου εισόδου – Κλείστε το δικό σας εδώ

5 Δεκεμβρίου: CALLAS LIVES ON: THE PARTY! vol.3

Τρεις ημέρες αργότερα, η γιορτή μεταφέρεται στον πεζόδρομο της Πετράκη! Η πίσω πλευρά του Μουσείου φωτίζεται ξανά και γεμίζει μουσική, ρυθμό και μικρές εκπλήξεις στο τρίτο κατά σειρά street party που έχει πλέον γίνει θεσμός. Ο Μιχάλης Καμάκας (Kosmos 93.6) υπογράφει ένα groovy funk–disco DJ set με world–music αναφορές, ενώ το café La Divina προσφέρει κρασιά της Remake Wines, ποτά και signature cocktails σε ειδικές τιμές. Το museum shop συμμετέχει με αποκλειστικές εκπτώσεις, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς η μόνιμη έκθεση θα είναι ανοιχτή με μειωμένη γενική είσοδο.

Πληροφορίες:
Ημερομηνία: Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, από τις 20:00
Street party: οδός Πετράκη (πίσω από το Μουσείο) – Ελεύθερη συμμετοχή
Μειωμένη είσοδος στη μόνιμη έκθεση κατά τη διάρκεια του party (κράτηση μέσω more.com)

