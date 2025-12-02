Εθνική Λυρική Σκηνή: Πρόσκληση στο εργαστήριο μουσικής δημιουργίας για νέους καλλιτέχνες ΛΑΝΘΑΝΩΝ ΧΩΡΟΣ

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προσκαλούν νέους συνθέτες, ερμηνευτές και αυτοσχεδιαστές στον νέο κύκλο εργαστηρίων του προγράμματος Λανθάνων Χώρος, ο οποίος για αυτήν την καλλιτεχνική σεζόν θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η μουσική δημιουργία μετασχηματίζεται στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με τη συμμετοχή του δημιουργικού τεχνολόγου Παύλου Αντωνιάδη και του σκηνοθέτη Θέμελη Γλυνάτση, το πρόγραμμα ανοίγει πεδίο πειραματισμού ανάμεσα στη σύνθεση, την εκτέλεση και τον αυτοσχεδιασμό, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν παραδοσιακά και ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία νέων μουσικών και μουσικοθεατρικών προσεγγίσεων με υλικά από το αρχείο της ΕΛΣ. Η δημιουργική αυτή διαδικασία θα καταλήξει στην ζωντανή παρουσίαση οκτώ πρωτότυπων έργων στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στις 6 και 7 Μαΐου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρουν εδώ.

Πώς αλλάζει η μουσική σύνθεση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης; Τι σημαίνει σήμερα να είσαι συνθέτης ή εκτελεστής; Και πώς μπορεί η τεχνολογία να γίνει γόνιμο εργαλείο δημιουργίας, χωρίς να αναπαράγει στερεότυπα ή να περιορίζει τη φαντασία; Με αυτά τα ερωτήματα ως αφετηρία, το πρόγραμμα προσκαλεί συνθέτες και ερμηνευτές να εξερευνήσουν, μέσα από μια σειρά εβδομαδιαίων εργαστηρίων, τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στη σύνθεση, την εκτέλεση και τον αυτοσχεδιασμό – αλλά και τον «λανθάνοντα χώρο» που αποκαλύπτεται μέσα από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοίγοντας έναν δυναμικό διάλογο γύρω από τη μουσική δημιουργία σήμερα.

Συνδυάζοντας παραδοσιακά μέσα –όπως παρτιτούρες και σχέδια– με ψηφιακά εργαλεία, η ομάδα του Λανθάνοντα Χώρου θα ανακαλύψει εκ νέου τι σημαίνουν έννοιες όπως ερμηνεία, αυθεντικότητα, τεχνητότητα και προσωπική υπογραφή, σε μια εποχή όπου η Generative AI μετασχηματίζει τα όρια της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν και να συζητήσουν τη μεταμόρφωση και τη μετάφραση αφηγηματικού, ιστορικού, αισθητικού ή ιδεολογικού υλικού από το αρχείο της ΕΛΣ σε μουσικοθεατρική δραματουργία. Παράλληλα, θα διερευνήσουν πώς οι επιλογές ενός καλλιτεχνικού οργανισμού διαμορφώνουν το ρεπερτόριό του, τι σημαίνει «καλό γούστο» και πώς μπορεί να ανατραπεί η κυρίαρχη αντίληψη για την ερμηνεία και την αυθεντικότητα.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια δεν απαιτεί προηγούμενη τεχνολογική εμπειρία. Με τη βοήθεια διαδραστικών τεχνολογιών αιχμής, οι συμμετέχοντες θα πλοηγηθούν σε ποικίλα μουσικά και κειμενικά υλικά συλλέγοντας και μετασχηματίζοντας δεδομένα κίνησης, ήχου, εικόνας και αφής. Θα γνωρίσουν εξειδικευμένα λογισμικά, θα πειραματιστούν με αισθητήρες και τεχνολογίες ανάλυσης κίνησης και θα εξοικειωθούν με το ειδικά διαμορφωμένο setup. Επιπλέον, χάρη στη συνεργασία της ΕΛΣ με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ στο πλαίσιο των εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη στο Κέντρο Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας στην Πανεπιστημιούπολη της Άρτας.

Το σύνολο της διαδικασίας θα αποτελέσει το δημιουργικό υπόβαθρο για τη δημιουργία οκτώ πρωτότυπων έργων, όπου η καλλιτεχνική έρευνα και η ιστορικότητα των υλικών θα σμίξει με τον πειραματισμό και τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα με τον μουσικοηχητικό πειραματισμό και την επαφή με την τεχνολογία, οι συναντήσεις θα δώσουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία θεωρητικής επεξεργασίας των κομματιών τους, την εξερεύνηση της ηχητικής δραματουργίας όπως και τους τρόπους μετεγγραφής ενός πρωταρχικού υλικού σε ήχο ή/και μουσική.

Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με την παρουσίαση των νέων έργων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Τα νέα δημιουργήματα θα ερμηνευτούν από τον Παύλο Αντωνιάδη και άλλους καλλιτέχνες στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στις 6 και 7 Μαΐου 2026.