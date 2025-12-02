search
02.12.2025 15:08

Φτερωτοί… τραγουδιστές στη Θεσσαλονίκη: Καναρίνια διεκδικούν μετάλλιο σε διεθνή μουσικό διαγωνισμό

Στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, στο 8ο Σύστημα Προσκόπων, όπου σε λίγα εικοσιτετράωρα θα ξεκινήσει ο μουσικός διαγωνισμός, όλα είναι σχεδόν έτοιμα για να γεμίσει ο χώρος με τις… χαμηλές και τις ψηλές των συμμετεχόντων. Δεν πρόκειται για τηλεοπτικό σόου, ούτε για οντισιόν κάποιου μουσικού σχήματος, αλλά οι διαγωνιζόμενοι είναι πανέμορφα καναρίνια.

Αυτοί οι φτερωτοί ερμηνευτές θα κληθούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να αναδειχθεί ο νικητής.

Όπως εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Χαράλαμπος Αποστολίδης, πρόεδρος της λέσχης εκτροφέων καναρινιών νομού Δράμας και διοργανωτής του συγκεκριμένου διαγωνισμού, αυτές τις ημέρες τρέχουν όλοι ασταμάτητα και είναι σε εξέλιξη οι τελευταίες πρόβες, ενώ ονειρεύονται το μετάλλιο που θα κρεμαστεί στο φτερωτό στήθος των… τραγουδιστών.

«Είναι το πρώτο διεθνές πρωτάθλημα καναρινιών φωνής, το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες εκτροφείς από την Ελλάδα και γειτονικές χώρες συμμετέχουν και όλα τελούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ). Πάνω από εκατό πουλιά, τα πιο καλλίφωνα, θα επιχειρήσουν να αποδώσουν όλες τις μελωδίες», σημειώνει ο κ. Αποστολίδης.

Μάλιστα, για το αδιάβλητο της διαδικασίας και ώστε να μην υπάρχει υπόνοια μεροληψίας, ο κύριος κριτής θα είναι Γερμανός, με μεγάλη εμπειρία από παγκόσμιους διαγωνισμούς και με ιδιαίτερη αγάπη για το αντικείμενο. Θα καθίσει δύο μέτρα απέναντι από τον πάγκο όπου τοποθετούνται τα πουλιά και μαζί με την επίσης γερμανική κριτική επιτροπή θα ψηφίσει την καλύτερη τετράδα, τον καλύτερο «σολίστα» και τελικά τον πρωταθλητή -το «champion» καναρίνι του διαγωνισμού.

«Τα κριτήρια συνήθως αφορούν τον συνδυασμό ερμηνείας και διάρκειας. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία (COM) έχει ορίσει στάνταρ φωνής. Η φωνή ξεκινά από τις βαθιές νότες, ανεβαίνει στις ψηλές, επιστρέφει στις χαμηλές και ολοκληρώνεται με ρεπερτόριο που θυμίζει… ντουντούρισμα, σφυρίγματα», εξηγούν οι συμμετέχοντες.

Τα πουλιά συχνά έχουν βαρύ «βιογραφικό» και κάποια, μάλιστα, απ’ αυτά έχουν διακριθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς — ακόμη και σε πρωταθλήματα, σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Ωστόσο, όπως και σε άλλους καλλιτέχνες, κάθε εμφάνιση είναι σαν την πρώτη και το άγχος είναι μεγάλο. «Έχει τύχει να μην βγει ούτε μια νότα από κάποιο καναρίνι -και μάλιστα φαβορί! Παρά τις πρόβες και τον κόπο, το πουλί τελικά έμεινε εκτός τελικού», σημειώνει ο πρόεδρος και εκτροφέας καναρινιών.

Ο διαγωνισμός στη Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτός για το κοινό. Ξεκινά στις 9 το πρωί της 6ης Δεκεμβρίου και, όπως λένε οι διοργανωτές, περιμένουν τον κόσμο για να γνωρίσει από κοντά τους εκτροφείς, να ενημερωθεί για αυτόν τον ιδιαίτερο και «οικογενειακό» τραγουδιστή και φίλο και φυσικά για να ακούσει τις σόλο ερμηνείες των βραβευμένων αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων καναρινιών.

*Τις φωτογραφίες παραχώρησε στο ΑΠΕ ο κ. Αποστολίδης

