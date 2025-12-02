search
02.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

02.12.2025 15:14

ΗΡΩΝ: Από τα φθηνότερα της αγοράς το πράσινο τιμολόγιο

02.12.2025 15:14
iron-new

Ο πάροχος, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρεί τις τιμές αμετάβλητες, ίδιες με τις χαμηλές τιμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, το «πράσινο τιμολόγιο» ρεύματος του Ήρων αναμένεται να παραμείνει από τα χαμηλότερα της αγοράς:

Θυμίζουμε τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, με το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή & σταθερή τιμή αυτόν, αλλά και τον επόμενο χειμώνα.


Τέλος, το κυμαινόμενο πρόγραμμα HΡΩΝ YELLOW ONE παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και το Δεκέμβριο 2025:

