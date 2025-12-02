search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 15:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 09:33

Κανονικά την Τετάρτη όλες οι λαϊκές αγορές στην Αττική

02.12.2025 09:33
laikiagora

Κανονικά θα λειτουργήσουν τελικά όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής την Τετάρτη 3/12/25, ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε γνωστοποιηθεί ότι οι λαϊκές δεν θα λειτουργούσαν, στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας που είχε ανακοινωθεί. 

Ωστόσο, όπως αναφέρει το σωματείο, «οργανωτικές αδυναμίες σε πανελλήνιο επίπεδο δεν επιτρέπουν τη συνολική και κοινή έκφραση των διεκδικήσεών μας».

Η ανακοίνωση

“Όλοι οι πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγοί της Αττικής δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην άδικη φορολόγηση με τρόπο τεκμαρτό για απολύτως ανύπαρκτα εισοδήματα και στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν βασικές διεκδικήσεις του κλάδου, στο πλαίσιο των οποίων ζητάμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άμεση έναρξη ουσιαστικού και συγκεκριμένου διαλόγου.

Δυστυχώς, οργανωτικές αδυναμίες σε πανελλήνιο επίπεδο δεν επιτρέπουν τη συνολική και κοινή έκφραση των διεκδικήσεών μας.

Δηλώνουμε ότι, αν η επερχόμενη συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών οδηγήσει σε αδιέξοδο, η ΠΟΣΠΛΑ μαζί με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής θα πρωτοστατήσουν σε κάθε αναγκαία αγωνιστική διεκδίκηση, με τεκμηριωμένη στάση και σαφή επιχειρήματα, όπως έχουν πράξει και στο παρελθόν”..

Διαβάστε επίσης:

«Η κοροϊδία τελείωσε»: Ο Σωκράτης Αλειφτήρας μιλά για το αδιέξοδο των αγροτών και τις καθυστερήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέτωπο και με τους στρατιωτικούς ανοίγει η κυβέρνηση – Tι κρύβεται πίσω από τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Κατέρρευσε μικρή γέφυρα στον Ταύρο: Σοβαρά προβλήματα στην Πέτρου Ράλλη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mouseio-kallas-3
ADVERTORIAL

Δήμος Αθηναίων: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας τιμά την ημέρα γέννησης της θρυλικής σοπράνο

pierrakakis 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley: «Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων»

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ για συνομιλίες με τον Πούτιν την ώρα που το Ποκρόφσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο

Anora_Photo 1
ADVERTORIAL

 «Anora»: Το αριστούργημα των 5 Oscar για την κορυφαία ταινία της χρονιάς στη ζώνη SundayPremiere της Nova!

mitsotakis kerameos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τις συλλογικές συμβάσεις: Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί έναν από τους πάγιους και κύριους στόχους της κυβέρνησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 15:35
mouseio-kallas-3
ADVERTORIAL

Δήμος Αθηναίων: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας τιμά την ημέρα γέννησης της θρυλικής σοπράνο

pierrakakis 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley: «Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων»

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ για συνομιλίες με τον Πούτιν την ώρα που το Ποκρόφσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο

1 / 3