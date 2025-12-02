Συνελήφθη Τούρκος υπήκοος στη Χίο για κατασκοπεία – Τι βρέθηκε σπίτι του

Συνελήφθη 61χρονος Τούρκος υπήκοος στη Χίο για κατασκοπεια.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Τουρκίας για ληστείες. Ο 61χρονος τέθηκε υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ και το Λιμενικό.

Στο σπίτι του που βλέπει στο λιμάνι της Χίου βρέθηκαν κυάλια, τηλεφακός και πέντε κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.

Ο εξοπλισμός εστάλη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να εξακριβωθεί πού και πώς χρησιμοποιούταν. Παράλληλα, θα γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστωθεί με ποιους επικοινωνούσε.

