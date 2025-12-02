Καιρός: Βαθμιαία επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Τρίτης – Έντονα φαινόμενα την Πέμπτη και την Παρασκευή, πού αναμένονται οι περισσότερες βροχές

Βαθμιαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με αρκετές βροχές και επικίνδυνες καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η μεταβολή του καιρού ξεκινά από το βράδυ της Τρίτης, 2/12, με το κύμα κακοκαιρίας να αναμένεται να ενισχυθεί και να κορυφωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης, η πρώτη φάση της επιδείνωσης του καιρού αφορά στη δυτική χώρα, όπου από το απόγευμα της Τρίτης αναμένονται βροχές, που δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερη ανησυχία.

Από αύριο, Τετάρτη 3/12, τα φαινόμενα θα μετακινηθούν ανατολικότερα, οδηγώντας σε δύο ημέρες με έντονες βροχοπτώσεις και δυνατές καταιγίδες.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, πρόσφατα κύματα κακοκαιρίας, που είχαν πλήξει κυρίως τη βορειοδυτική Ελλάδα, αυτή τη φορά το επίκεντρο μετατοπίζεται προς περιοχές που «βλέπουν» στο Αιγαίο: Θεσσαλία, Αττική, Βοιωτία, ανατολική και νότια Πελοπόννησος, καθώς και μεγάλα τμήματα του Αιγαίου αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα.

Πώς θα εξελιχθεί το νέο κύμα κακοκαιρίας

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού στη διάρκεια της ημέρας, δεν αναμένονται επικίνδυνες μεταβολές, με νεφώσεις να αναπτύσσονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά και τις πρώτες βροχές να ξεκινούν από το μεσημέρι στη δυτική χώρα.

Στη διάρκεια της νύχτας ενδέχεται να σημειωθούν καταιγίδες στο Ιόνιο, με τους ανέμους να στρέφονται σε νότιους-νοτιοανατολικούς έως 6 μποφόρ, ενώ η ατμόσφαιρα είναι ψυχρή και υγρή σε Ήπειρο, Θράκη και Αιγαίο. Η θερμοκρασία φτάνει έως τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις που μπορεί να δώσουν διάσπαρτες βροχές το βράδυ, με ασθενείς ανέμους και μέγιστη θερμοκρασία τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές προς τις βραδινές ώρες.

Τις επόμενες ημέρες οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινώνονται σταδιακά, με το νέο κύμα κακοκαιρίας να «χτυπά» αρχικά τη δυτική Ελλάδα, κυρίως το κεντρικό Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα κινηθούν προς τα ανατολικά, με την Πέμπτη να διαφαίνεται ως ημέρα υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία. Η κατεύθυνση των ανέμων και η σύγκλισή τους στα ανατολικά ηπειρωτικά θα εντείνουν την αστάθεια και θα ενισχύσουν τα φαινόμενα.

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού

Μεγάλο όγκο νερού στη διάρκεια του νέου κύματος κακοκαιρίας αναμένεται να δεχτούν οι εξής περιοχές:

Θεσσαλία

Σποράδες

Αττικοβοιωτία

Εύβοια

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Αιγαίο

Κρήτη

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Ανατολικό Αιγαίο

Σε ό,τι αφορά στην Αττική, οι δύο ημέρες με τις περισσότερες βροχές αναμένεται να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, η πιθανότητα πλημμυρικών επεισοδίων είναι αυξημένη, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις, με τον καιρό να αναμένεται να βελτιωθεί από το Σάββατο.

