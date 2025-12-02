Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα – ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος (Photos)

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, 2/12, στην παραλία Πατρών, κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ένα ΙΧ προσέκρουσε σε φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά μία γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι έγκυος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας από το όχημα, αλλά και ομάδα του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια, η γυναίκα διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας», για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

