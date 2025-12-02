search
02.12.2025 16:12

Στο υπουργείο Μεταφορών οι ιδιοκτήτες ταξί – Έστησαν αντίσκηνα και προαναγγέλλουν απεργία διαρκείας (Video)

02.12.2025 16:12
apergia-taxi

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 48ωρη απεργία των ιδιοκτητών ταξί, η οποία ξεκίνησε στις 6:00 το πρωί της Τρίτης, 2/12, και θα ολοκληρωθεί την ίδια ώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου. 

Το πρωί της Τρίτης οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της Αθήνας με τα οχήματά τους, με κάποιους εξ αυτών να κρατούν καπνογόνα, ενώ κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών, όπου και έστησαν αντίσκηνα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν

Έξω από το υπουργείο έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η απεργία φαίνεται πως υπάρχει ενδεχόμενο να παραταθεί, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να ζητά άμεση συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, ο κλάδος θα προχωρήσει σε απεργία διαρκείας.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί 

Οι ιδιοκτήτες ταξί, μεταξύ άλλων, ζητούν την παράταση της ηλεκτροκίνησης μέχρι το 2035 και την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές 

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) αναφέρει ότι ο κλάδος έχει φτάσει στα όριά του, και τονίζει ότι, αν δεν υπάρξουν άμεσες απαντήσεις, «ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ

«Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του!

Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας.

Πάγια και βασικά αιτήματα μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής.

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. 
  • Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις, ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του».

