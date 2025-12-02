Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου – Χαρούλη

Θέση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει με τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι και τους διοργανωτές της παγκόσμιας περιοδείας των Μποφίλιου – Χαρούλη, αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη πήρε ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Ο ξακουστός μουσικοσυνθέτης, σε ανάρτησή του στο facebook, τάσσεται υπέρ του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, κάνοντας λόγο για δικαίωμά του να μη δώσει τη σχετική άδεια και δεν οφείλει καμία εξήγηση για αυτή του την απόφαση.

Αναλυτικά η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου

(Σχετικά με τις συναυλίες στο εξωτερικό χωρίς την άδεια του γιου του Μάνου Χατζιδάκι)

«Δυστυχώς ενίοτε το αυτονόητο δεν είναι δεδομένο.

Θεωρώ πως από τη στιγμή που ζητήθηκε η άδεια από τον Γιώργο Χατζιδάκι και αυτή δε δόθηκε, εκεί θα έπρεπε και να είχε λήξει το θέμα.

Θα μπορούσαν οι παραγωγοί να προχωρήσουν διαφορετικά τις συναυλίες τους και όχι να αγνοήσουν προκλητικά τη βούληση του γιου και νόμιμου κληρονόμου του ενός εκ των δυο δημιουργών.

Ακριβώς διότι είναι θέμα ηθικής , ’’ηθικό δικαίωμα’’ λέγεται (αν καταλαβαίνουμε τί θα πει αυτό), ο κάθε δημιουργός ή ο επιλεγμένος από τον δημιουργό κληρονόμος του να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείται το εκάστοτε έργο.

Και ουδεμία εξήγηση οφείλει ο διαχειριστής του έργου.

Κανονικά η συζήτηση τελειώνει εδώ, είναι δικαιώματα που ορίζει ο νόμος, είναι δικαιώματα για τα οποία έχουν κάποιοι αγωνιστεί.

Όλα τα υπόλοιπα, όπως π.χ αν είναι κατάλληλοι οι ερμηνευτές, αν είναι οι χώροι ωραίοι και μεγαλειώδεις ή όχι, αν ζούσε ο Μάνος Χατζιδάκις τί θα έκανε, δεν έχουν καμία θέση στο θέμα, είναι απλώς κουτσομπολιό.

Δεν χωράει καμία παραχώρηση σχετικά με ένα δικαίωμα που είναι διεθνής κατάκτηση και αναγνώριση από τον 19ο αιώνα, με βάση τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης».

