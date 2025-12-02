Ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου για την περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη μετά το «μπλόκο» του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

Ακυρώθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την πραγματοποίησή της, η συνέντευξη Τύπου για την παγκόσμια περιοδεία–αφιέρωμα στους Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, που ήταν προγραμματισμένη για τις 3/12.

Οι αντιδράσεις που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη χρήση του έργου του Μάνου Χατζιδάκι οδήγησαν την εταιρεία παραγωγής σε αυτή την απόφαση.

«Έχουμε αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη Συνέντευξη Τύπου αύριο.

Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική», σχολίασε η εταιρεία GTP Entertainment.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της GTP Entertainment

«Το Hellenic Music Ensemble είναι ένα συναυλιακό project για το οποίο, ως Executive Producer, αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία μας. Η γενική υποστήριξη που έχουμε λάβει ήταν πραγματικά συγκινητική. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη. Αυτό το “εθνικό debate” έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία, όσο πλησιάζουμε προς την πρεμιέρα μας στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Άμστερνταμ.

Έχουμε, λοιπόν, αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη Συνέντευξη Τύπου αύριο.

Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική», ανακοίνωσε η εταιρεία GTP Entertainment.

Τι λέει η οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη για την περιοδεία Χαρούλη – Μποφίλιου

Η πλευρά της οικογένειας του Μίκη Θεοδωράκη πήρε και εκείνη θέση με ανακοίνωσή της όπου ανέφερε:

«Επειδή το όνομα και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι εκ των πραγμάτων αναμεμιγμένο στο γνωστό θέμα της παγκόσμιας περιοδείας για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής:

Πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο την είδηση για την πραγματοποίηση της περιοδείας και δεν θελήσαμε ως τώρα να προβούμε σε κάποια ενέργεια ή δήλωση, αφ’ ενός γιατί ο νόμος δεν απαιτεί άδεια όταν ένα έργο που έχει κυκλοφορήσει εκτελείται ως έχει και όχι σε διασκευή και αφ’ ετέρου γιατί οι απόψεις του Μίκη Θεοδωράκη, ως γνωστόν, ήταν ότι “απαγορεύεται το απαγορεύεται”, ότι από την ώρα που ένα έργο δημιουργείται και κυκλοφορεί, αυτονομείται, φεύγει και από τον ίδιο τον δημιουργό του και επομένως μπορεί να παίζεται ελεύθερα και ότι ο τελικός κριτής για το τι μένει για πάντα και τι πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων, είναι ο χρόνος και το κοινό.

Από την άλλη πλευρά όμως, ο Μίκης Θεοδωράκης συνδεόταν με μακρόχρονη και βαθύτατη σχέση φιλίας και εκτίμησης με τον Μάνο Χατζιδάκι, ο οποίος όρισε να είναι ο γιος του αυτός που θα διαχειρίζεται το όνομα και το έργο του όταν δεν θα είναι ο ίδιος στη ζωή. Και πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο Μάνος Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του.

Εφ’ όσον δεν αντιτίθεται σε κάποια διάταξη νόμου η περιοδεία αυτή, που μάλιστα φαίνεται να είναι περιοδεία υψηλών προδιαγραφών και από πλευράς συντελεστών και από πλευράς αιθουσών στις οποίες θα λάβουν χώρα οι συναυλίες και εφ’ όσον οι παραπάνω απόψεις του δημιουργού που εκπροσωπούμε μας δεσμεύουν απόλυτα, ενώ βεβαίως δεν έχουμε καμμία αρμοδιότητα σε θέματα του έργου του Μάνου Χατζιδάκι, δεν προτιθέμεθα προς το παρόν να προβούμε σε κάποια ενέργεια αλλά θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην οργανώτρια εταιρία και να την καλέσουμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή, που φέρνει και την «πλευρά Θεοδωράκη» σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία και τα όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το έργο του».

Διαβάστε επίσης:

Αυτό είναι το δημοφιλέστερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι του αιώνα στη Βρετανία (και δεν είναι αυτό που φαντάζεστε)

Η τελετή απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής επιστρέφει στο Λας Βέγκας

«Πυροσβεστική» παρέμβαση της πλευράς Θεοδωράκη στη διαμάχη Γιώργου Χατζιδάκι και διοργανωτών της περιοδείας Χαρούλη – Μποφίλιου