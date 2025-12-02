search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:12
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 15:04

Αυτό είναι το δημοφιλέστερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι του αιώνα στη Βρετανία (και δεν είναι αυτό που φαντάζεστε)

02.12.2025 15:04
xristougenna

Ο εορταστικός ύμνος της Λιόνα Λούις, «One More Sleep», στέφθηκε επίσημα το πιο δημοφιλές βρετανικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 21ου αιώνα.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2013, έφτασε στο νούμερο τρία στο βρετανικό chart singles και έχει πλέον συγκεντρώσει πάνω από 190 εκατομμύρια streams σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts ξεπερνώντας πολλά σύγχρονα τραγούδια.

Από την κυκλοφορία του το «One More Sleep» έχει συσσωρεύσει το ισοδύναμο 14 εβδομάδων συνεχούς αναπαραγωγής στο βρετανικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Κατέλαβε άνετα την πρώτη θέση μπροστά από το επόμενο πιο δημοφιλές σύγχρονο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το «Underneath the Tree» της Κέλι Κλάρκσον, το οποίο έχει συγκεντρώσει το ισοδύναμο 11 εβδομάδων συνεχούς ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής αναπαραγωγής.

«Είναι πραγματικά ξεχωριστό να γνωρίζω ότι το “One More Sleep” φέρνει λίγη χαρά στα Χριστούγεννα των ανθρώπων» ανέφερε η Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός.

«Το τραγούδι και ολόκληρο το άλμπουμ σημαίνουν τόσα πολλά για μένα. Είναι πραγματικά όμορφο που οι άνθρωποι συνδέονται με αυτό και ως καλλιτέχνης ήλπιζα ακριβώς αυτό» τόνισε.

Το «One More Sleep» από το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της Λιόνα Λούις, «Christmas with Love», επιστρέφει στο Top 40 των βρετανικών charts κάθε εορταστική περίοδο από το 2018.

Διαβάστε επίσης:

«Πυροσβεστική» παρέμβαση της πλευράς Θεοδωράκη στη διαμάχη Γιώργου Χατζιδάκι και διοργανωτών της περιοδείας Χαρούλη – Μποφίλιου

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Χριστούγεννα με τον Μπαχ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών – «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vrysalis_2
ΥΓΕΙΑ

Δυο παραιτήσεις νευρολόγων στο ΠΑΓΝΗ μετά από «εντέλλεσθε» – Κινδυνεύει η λειτουργία της μοναδικής Μονάδας για Οξέα Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Κρήτη

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε σχέδιο ειρήνης 20 σημείων

troxaio-patra
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα – ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος (Photos)

mploka-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Ενισχύονται συνεχώς με τρακτέρ τα μπλόκα σε δρόμους και τελωνεία – Θα κλείσουν και λιμάνια

3
ADVERTORIAL

Το showcar της McLaren F1 Team πόλος έλξης σε όλη την Ελλάδα – Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα το εντυπωσιακό roadshow του ΟΠΑΠ και της Allwyn μαγνήτισε χιλιάδες επισκέπτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:11
vrysalis_2
ΥΓΕΙΑ

Δυο παραιτήσεις νευρολόγων στο ΠΑΓΝΗ μετά από «εντέλλεσθε» – Κινδυνεύει η λειτουργία της μοναδικής Μονάδας για Οξέα Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Κρήτη

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε σχέδιο ειρήνης 20 σημείων

troxaio-patra
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα – ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος (Photos)

1 / 3