To μιούζικαλ Tick, Tick… Boom! για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια φιλόδοξη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

To εκρηκτικό και βαθιά ανθρώπινο ροκ μιούζικαλ Tick, Tick… Boom! του βραβευμένου με Πούλιτζερ και Τόνυ συνθέτη και στιχουργού Τζόναθαν Λάρσον, δημιουργού του θρυλικού Rent, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια νέα, φιλόδοξη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό μιούζικαλ-ύμνο στη νεανική αγωνία, στα όνειρα που δεν σβήνουν και στην πίστη πως, ό,τι κι αν γίνει, η ζωή πρέπει να συνεχίζεται… με μουσική. Από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 και για δεκαεννέα παραστάσεις έως και τις 11 Ιανουαρίου 2026, το Tick, Tick… Boom! έρχεται να δονήσει την Εναλλακτική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ μέσα από ένα ξέφρενο πάρτι γεμάτο δυνατές στιγμές, σφιχτές αγκαλιές, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστα τραγούδια: «Σε κυνηγάει ως ρυθμός, μες στη ζωή ο χρόνος πάντα / Έλα, τραγούδα τον, γράφ’ του ρεφρέν. Όσο κι αν πας να ξεφύγεις, σε πιάνει».

Το Tick, Tick… Boom!, η πρώτη παραγωγή του οποίου έγινε οφ-Μπρόντγουεϊ τον Ιούνιο του 2001 από τους Βικτόρια Λήκοκ, Ρόμπυν Γκούντμαν, Ντήντη Χάρρις, Λόρη Κάουεν Λέβυ και Μπεθ Σμιθ, αφηγείται τη συγκινητική ιστορία ενός νεαρού καλλιτέχνη λίγο πριν κλείσει τα τριάντα που παλεύει ανάμεσα στα όνειρα, την καλλιτεχνική του φιλοδοξία και την πραγματικότητα μιας ζωής γεμάτης αβεβαιότητα. Με φόντο τη Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του ’90, το έργο καταγράφει με χιούμορ, πάθος και αφοπλιστική ειλικρίνεια τον φόβο του χρόνου που περνά, την ανάγκη για δημιουργία και την πίστη ότι, παρά τα εμπόδια, αξίζει να κυνηγάς το πάθος σου. Στην ελληνική εκδοχή του, το μιούζικαλ παρουσιάζεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ σε μετάφραση κειμένου και απόδοση στίχων της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία της Έμιλυς Λουίζου.

Τρεις ηθοποιοί, δέκα χαρακτήρες, δεκατέσσερα τραγούδια, και ένα έργο-γιορτή αφιερωμένο στα όνειρα, τη νεότητα και την πάλη ανάμεσα στον ρομαντισμό και τον κυνισμό.

Tick, Tick… Boom!: Ένα ροκ πορτρέτο ανάμεσα στο πάθος και τον χρόνο

Πριν αφήσει το ανεξίτηλο σημάδι του με το εμβληματικό ροκ μιούζικαλ Rent, το έργο που έμελλε να αλλάξει για πάντα το Μπρόντγουεϊ, ο φιλόδοξος Νεοϋορκέζος συνθέτης, στιχουργός και θεατρικός συγγραφέας Τζόναθαν Λάρσον (1960-1996) έγραψε το έργο Tick, Tick… Boom! στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ως προσωπικό μουσικό ημερολόγιο ενός νεαρού δημιουργού που αγωνίζεται να βρει τη θέση του στον κόσμο του μουσικού θεάτρου. Το έργο κατέγραφε τις προσωπικές εμπειρίες του συνθέτη, την αγωνία για το πέρασμα του χρόνου και την επίτευξη των ονείρων, καθώς και τη δύναμη της δημιουργίας.

Το Tick, Tick… Boom! παρουσιάστηκε αρχικά το 1990 με τον τίτλο Μποέμικες μέρες, ως μονόλογος με τον ίδιο τον Λάρσον και το πιάνο του επί σκηνής. Στη συνέχεια μετασχηματίστηκε από τη φίλη και συνεργάτιδα του Λάρσον Βικτόρια Λήκοκ και τον θεατρικό συγγραφέα Ντέιβιντ Ώμπερν σε μιούζικαλ δωματίου για τρία πρόσωπα, σε φωνητική προσαρμογή και ενορχήστρωση από τον Στήβεν Ορήμας. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του δημιουργού του, λίγο πριν συμπληρώσει τα τριάντα έξι του χρόνια και μία μόλις ημέρα πριν από την πρεμιέρα του Rent (1996), το Tick, Tick… Boom! έκανε την «οφ-Μπρόντγουεϊ» πρεμιέρα του το 2001. Αν και η πρώτη αυτή παραγωγή κατέβηκε σύντομα εξαιτίας του πλήγματος που δέχτηκε ο χώρος των παραστατικών τεχνών από τα επακόλουθα της επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους, η επιτυχία του έργου στο ευρύτερο αμερικανικό κύκλωμα, αλλά και διεθνώς, ήταν αρκετή ώστε να εγγυηθεί τη μακροβιότητά του. Η διαδρομή του κορυφώθηκε με τη βραβευμένη κινηματογραφική μεταφορά του το 2021, σε σκηνοθεσία Λιν-Μανουέλ Μιράντα και με πρωταγωνιστή τον Άντριου Γκάρφηλντ, ο οποίος απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ο Τζον, ένας επίδοξος συνθέτης που φέρει το όνομα του δημιουργού του και παλεύει να ολοκληρώσει το έργο που φιλοδοξεί να τον καθιερώσει, ένα μιούζικαλ επιστημονικής φαντασίας με τίτλο Superbia. Η σύντροφός του, η χορεύτρια Σούζαν, σκέφτεται να αφήσει τη Νέα Υόρκη· ο φίλος του, ο Μάικλ, έχει ήδη παρατήσει την υποκριτική για τη σταθερότητα μιας εταιρικής καριέρας. Ο ήρωάς μας βρίσκεται στο μεταίχμιο: να επιμείνει στο όνειρο μιας καριέρας στο μιούζικαλ ή να υποκύψει στη ρουτίνα; Το ρολόι για τα τριακοστά γενέθλιά του χτυπάει, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και, ανάμεσα στους χτύπους του ρολογιού, η νεανική φιλοδοξία του Τζον συναντά την υπαρξιακή αγωνία, που εκρήγνυται με πάταγο.

Με εκρηκτική μουσική, αξέχαστα τραγούδια, χιούμορ και συγκίνηση, το Tick, Tick… Boom! είναι ένα δυναμικό έργο για τη ζωή, τον θάνατο και τη δύναμη της τέχνης, ένα ροκ πορτρέτο του δημιουργού που πάλλεται ανάμεσα στο πάθος και τον χρόνο.

Το Tick, Tick… Boom! στην Εναλλακτική Σκηνή, ένα έργο-γιορτή

Στην πανελλήνια πρώτη παρουσίασή του, το μιούζικαλ Tick, Tick… Boom! «ζωντανεύει» στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ως ένα έργο-γιορτή, ένα ξέφρενο πάρτι όπου η ζωή, η τέχνη και ο χρόνος συναντιούνται στον ίδιο ρυθμό. Μέσα σε ένα ευφάνταστο σκηνικό, μια πελώρια τούρτα γενεθλίων που μεταμορφώνεται συνεχώς, η παράσταση βρίσκει τον Τζον μία εβδομάδα πριν κλείσει τα τριάντα να μετρά αντίστροφα πριν σκάσει το μεγάλο «μπουμ». Ξαφνικά αισθάνεται τόσο μόνος. Θα ήθελε να είναι ένας αλλιώτικος Πήτερ Παν ή ένας Μικρός Πρίγκιπας, να κερδίσει λίγο χρόνο ακόμα στο ταξίδι προς το όνειρο.

Η μετάφραση του κειμένου και η απόδοση των στίχων από την Τζούλια Διαμαντοπούλου αποτέλεσαν για την ίδια μια εξερεύνηση: «Η διαδρομή μου μέσα στο Tick, Tick… Boom! ήταν μια περιήγηση σ’ ένα σύμπαν όπου ο χρόνος είναι πάντα παρών: ως ρυθμός, ως εχθρός, ως καταλύτης. Βρέθηκα πίσω στη δεκαετία του ’90 κι είδα το νήμα που συνδέει το τότε με το τώρα. Ο Λάρσον τολμά να είναι προσωπικός. Να γράφει με ίσες δόσεις χιούμορ και αμφιβολίας. Πίσω από κάθε λέξη, ματαίωση, αμφιβολία φέγγει το άσβεστο φως του νέου καλλιτέχνη που ονειρεύεται τη μελλοντική του πλήρωση. Που διψάει να γίνει η φωνή της γενιάς του ενώ ταυτόχρονα τρέμει πως ίσως δεν προλάβει», σημειώνει.

Τη σκηνοθεσία του μιούζικαλ έχει αναλάβει η ανερχόμενη Έμιλυ Λουίζου, στην πρώτη της συνεργασία με την Εναλλακτική Σκηνή. Η ίδια επισημαίνει: «Στο Tick, Tick… Boom!, από την πρώτη στιγμή, με άγγιξε ο αυθορμητισμός του κεντρικού χαρακτήρα, το αυθεντικό χιούμορ του Λάρσον, η απλότητα με την οποία παρουσιάζει τα κομβικά διλήμματα που σχεδόν κάθε άνθρωπος καλείται να αντιμετωπίσει στη ζωή του και κυρίως το πόσο αριστοτεχνικά ακροβατεί ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Λίγο πριν σβήσουν τα φώτα, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια της αποψινής του τούρτας ο Τζoν, σκέφτομαι πως η φετινή παράσταση είναι κι ένας τρόπος να γιορτάσω τα δικά μου τριακοστά γενέθλια και να αποτίσω έναν φόρο τιμής στα δικά μου είδωλα. Μια παράσταση-γιορτή για τη δύναμη της φιλίας, τη σπουδαιότητα ενός ονείρου και το θάρρος να συνεχίζεις να ταξιδεύεις ακόμα κι όταν τα πάντα γύρω σου φαντάζουν τόσο αναμενόμενα και στάσιμα».

Η μουσική διεύθυνση ανήκει στον έμπειρο του είδους Μιχάλη Παπαπέτρου.

Το σκηνικό και τα κοστούμια είναι της Νίκης Ψυχογιού, η κίνηση και χορογραφία της Ιόλης Φιλιππακοπούλου, οσχεδιασμός φωτισμών του Χρήστου Τζιόγκα και οσχεδιασμός ήχου του Νταβίντ Μπλουέν.

Τους ρόλους ερμηνεύουν τρεις ταλαντούχοι ηθοποιοί και τραγουδιστές της νέας γενιάς: ο Πάρις Παρασκευάδης ως Τζον, ο Αργύρης Λάμπρου ως Μάικλ και η Δανάη Βασιλοπούλου ως Σούζαν.

Το μουσικό σύνολο απαρτίζεται από τους: Γιάννη Αγγελόπουλο (ντραμς), Γρηγόρη Ντάνη (κιθάρα), Μάνο Αναγνωστόπουλο (μπάσο), Μιχάλη Παπαπέτρου / Φρίξο Μόρτζο (πιάνο, συνθεσάιζερ).

Σε συνεργασία με τη Music Theatre International: www.mtishows.eu



Το μιούζικαλ Tick, Tick… Boom! σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2026, το μιούζικαλ Tick, Tick… Boom! θα παρουσιαστεί σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας. Για τις επιλεγμένες παραστάσεις, έχει προβλεφθεί να υπάρχουν θέσεις για Κωφούς, κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους που χειρίζονται την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), θέσεις για ανθρώπους που χρησιμοποιούν τους υπέρτιτλους (CAPS), οι οποίοι καλύπτουν όλο το ακουστικό κανάλι, καθώς και θέσεις τυφλών ανθρώπων και ανθρώπων με περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικό κανάλι επικοινωνίας, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής (AD). Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι επίσης ευπρόσδεκτοι.

Οι θεατές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών προσβασιμότητας παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν την αγορά των εισιτηρίων τους στα Ταμεία της ΕΛΣ, τηλεφωνικά στο 2130885700 ή με email στο [email protected].

Στο πλαίσιο του κύκλου δράσεων προσβασιμότητας Όλοι μαζί στην Όπερα, ο οποίος υλοποιείται με τη στήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνότητας «Πολιτισμός για όλους».