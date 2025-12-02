search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 18:13
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 11:00

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

02.12.2025 11:00
esiea-new

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας που προκήρυξε η ΕΣΗΕΑ για σήμερα (11 π.μ. – 3 μ.μ.), προκειμένου τα μέλη της να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

Συγκεκριμένα, η ΕΣΗΕΑ κήρυξε στάση εργασίας για τους δημοσιογράφους «σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες)».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 π.μ., στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως, με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων μας, το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας την ίδια ημέρα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. όλων των δημοσιογράφων σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες).

Συνάδελφοι, όλοι την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025
στις 11 π.μ. στον 1ο όροφο του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΓΩΝΑΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 51/25-11-2025 (και προκειμένου να τηρηθεί η καταστατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (αρ.25,26)), τα μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση εφόσον διακανονίσουν την οφειλή τους και πληρώσουν τουλάχιστον το ποσό των 10€ έναντι της οφειλόμενης συνδρομής τους. Οι συνταξιούχοι μέλη της ΕΣΗΕΑ, που δεν είναι ταμειακώς εντάξει, αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση εφόσον καταβάλουν τα οφειλόμενα της τελευταίας διετίας σε δύο δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την ημέρα των εκλογών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε επίσης:

Τέλος εποχής για τρεις παραδοσιακές διαφημιστικές φίρμες εξαιτίας της συγχώνευσης Omnicom Group – Interpublic Group

Γαλλία: Προσφυγή στη δικαιοσύνη για παρεμπόδιση του έργου των δημοσιογράφων στη Γάζα

Νέα προσφορά από τη Netflix στη Warner Bros Discovery – «Καταστροφική» μια πιθανή εξαγορά, λέει ο Τζέιμς Κάμερον

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
loutsa new
ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Παραδέχτηκε ότι κάνει χρήση κοκαΐνης ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Στο «φως» νέο βίντεο–ντοκουμέντο

kyriakos-pierrakakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πιερρακάκης έκανε δώρο στον Ιρλανδό κεντρικό τραπεζίτη … φανέλα του Πανιώνιου

netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Δυνατή μια συμφωνία με τη Συρία, λέει ο Νετανιάχου μετά την προειδοποίηση Τραμπ

PUTIN-23489
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

alexis-tsipras
ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 18:13
loutsa new
ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Παραδέχτηκε ότι κάνει χρήση κοκαΐνης ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Στο «φως» νέο βίντεο–ντοκουμέντο

kyriakos-pierrakakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πιερρακάκης έκανε δώρο στον Ιρλανδό κεντρικό τραπεζίτη … φανέλα του Πανιώνιου

netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Δυνατή μια συμφωνία με τη Συρία, λέει ο Νετανιάχου μετά την προειδοποίηση Τραμπ

1 / 3