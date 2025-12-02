Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας που προκήρυξε η ΕΣΗΕΑ για σήμερα (11 π.μ. – 3 μ.μ.), προκειμένου τα μέλη της να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

Συγκεκριμένα, η ΕΣΗΕΑ κήρυξε στάση εργασίας για τους δημοσιογράφους «σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες)».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 π.μ., στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως, με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων μας, το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας την ίδια ημέρα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. όλων των δημοσιογράφων σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες).

Συνάδελφοι, όλοι την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025

στις 11 π.μ. στον 1ο όροφο του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΓΩΝΑΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 51/25-11-2025 (και προκειμένου να τηρηθεί η καταστατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (αρ.25,26)), τα μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση εφόσον διακανονίσουν την οφειλή τους και πληρώσουν τουλάχιστον το ποσό των 10€ έναντι της οφειλόμενης συνδρομής τους. Οι συνταξιούχοι μέλη της ΕΣΗΕΑ, που δεν είναι ταμειακώς εντάξει, αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση εφόσον καταβάλουν τα οφειλόμενα της τελευταίας διετίας σε δύο δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την ημέρα των εκλογών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

