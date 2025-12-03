Πλαστικά Κρήτης: Συμμετοχή σε νέα εταιρία για πανελλαδική διαχείριση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων

Μια νέα εταιρία για τη διαχείριση των αγροτικών πλαστικών φύλλων ιδρύθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2025, με βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός οργανωμένου και λειτουργικού συστήματος ανακύκλωσης σε εθνική κλίμακα. Στο νέο σχήμα, με την επωνυμία «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αγροτικών Φύλλων Α.Ε.», συμμετέχουν η Πλαστικά Κρήτης και άλλες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών φύλλων για γεωργική χρήση. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου η διαχείριση αγροτικών αποβλήτων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τον πρωτογενή τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμόρφωση με ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η νέα εταιρία αναλαμβάνει να οργανώσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εναλλακτικής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει τη συλλογή, τη μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την αποθήκευση και την επεξεργασία των πλαστικών φύλλων που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές καλλιέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται να δημιουργηθεί μια σταθερή αλυσίδα ανακύκλωσης που να διευκολύνει τους παραγωγούς και να διασφαλίζει ότι τα απόβλητα οδηγούνται σε νόμιμες και ελεγχόμενες διαδικασίες επεξεργασίας, αποτρέποντας φαινόμενα ανεξέλεγκτης απόθεσης ή καύσης.

Η λειτουργία του συστήματος καθορίζεται από τις προβλέψεις του Ν. 4819/2021 καθώς και από την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/138814/1934, η οποία καθορίζει το νέο πλαίσιο για το Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού στα γεωργικά πλαστικά. Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο θέτει αυστηρές προδιαγραφές για τον τρόπο με τον οποίο οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς πλαστικών υλικών οφείλουν να οργανώνουν τη συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων τους μετά το τέλος της χρήσης τους.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, με την Πλαστικά Κρήτης να κατέχει ποσοστό 40%, γεγονός που αναδεικνύει τον σημαντικό της ρόλο στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης αγροτικών πλαστικών. Η συμμετοχή μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες του κλάδου θεωρείται κρίσιμη για την ανάπτυξη ενός συστήματος που να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να καλύψει τις ανάγκες παραγωγών σε όλη τη χώρα.

Η δημιουργία της νέας εταιρίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της αγοράς να περάσει σε πιο υπεύθυνες και περιβαλλοντικά συμβατές πρακτικές, ακολουθώντας τις τάσεις που επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν την ιχνηλασιμότητα, την οργάνωση της συλλογής και την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν και σε επενδύσεις για νέες τεχνολογίες επεξεργασίας.

Με το αγροτικό πλαστικό να αποτελεί εδώ και χρόνια μια από τις πιο δύσκολες κατηγορίες αποβλήτων του πρωτογενούς τομέα, η συγκρότηση ενός πανελλαδικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργικής παραγωγής και να οδηγήσει σε πιο βιώσιμες πρακτικές σε όλη τη χώρα.

