«Ένα λουλούδι από τον Έβρο» ανθίζει…

Μια τρυφερή παραμυθοϊστορία για την ελπίδα που ανθίζει εκεί που όλα μοιάζουν χαμένα, ξετυλίγεται στις σελίδες του νέου βιβλίου του εξαίρετου δημοσιογράφου, Βασίλη Κάργα, με τίτλο «Ένα λουλούδι απ’ τον Έβρο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κομνηνός.

Μέσα από τις στάχτες μιας δύσκολης χρονιάς, ξεπροβάλλει το μαγικό «εβρολούλουδο». Από το δάσος της Δαδιάς μέχρι τη Μάκρη, την Παλαγία, την Κίρκη, που δοκιμάστηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά, τη Σαμοθράκη και τα ξεχασμένα χωριά του Τριγώνου, η φύση και οι άνθρωποι αναγεννιούνται, χάρη στη δύναμη της συλλογικότητας, της παράδοσης και της πίστης στο αύριο.

Ο συγγραφέας. Λέει ο Βασίλης Κάργας: «Έγραψα αυτή την ιστορία μέσα σε μια περίοδο βαθιάς θλίψης για τη φύση και τους ανθρώπους του Έβρου. Ωστόσο, πίσω από τις στάχτες, φαντάστηκα ένα λουλούδι που μπορεί να ανθίσει όταν οι καρδιές μας το έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυτό το λουλούδι δεν είναι φανταστικό. Είναι κάθε βλέμμα που κοιτάζει μπροστά, κάθε χέρι που βοηθά, κάθε παιδική φωνή που γελά. Η παραμυθοϊστορία μου είναι μια πρόσκληση να ξαναδούμε τον τόπο μας, τις ρίζες μας και τη μεγάλη δύναμη που έχουμε όταν είμαστε ενωμένοι» σημειώνει ο συγγραφέας.

Το βιβλίο. Η αφήγηση συνδυάζεται με πραγματικά στοιχεία για τον Έβρο, φωτίζοντας τα τοπόσημά του, τις μνήμες και την ανθεκτικότητα των ανθρώπων του, όπως:

Το Δάσος της Δαδιάς, ο ιστορικός ελαιώνας της Μάκρης, η Κίρκη και τα παλιά μεταλλεία της, ο προσφυγικός οικισμός της Παλαγίας, ο ποταμός Έβρος και το Δέλτα του, ο φάρος της Αλεξανδρούπολης, το Θρακικό πέλαγος με τα δελφίνια του, η Σαμοθράκη με τη Νίκη της, το Απολιθωμένο Δάσος , το Σουφλί με την παράδοση του μεταξιού, το κάστρο του Διδυμοτείχου και τη μουσική του παράδοση των χωριών του, το εργοστάσιο ζάχαρης της Ορεστιάδας, καθώς και τα χωριά του Τριγώνου που κάποτε έσφυζαν από ζωή.

Οι ενότητες παρουσιάζονται με τρόπο που συνδυάζει ιστορικές πληροφορίες, περιβαλλοντικά δεδομένα και κοινωνικές αναφορές, προσφέροντας στον αναγνώστη μια σφαιρική εικόνα για την περιοχή. Η έκδοση περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Καθοριστική και η εικονογράφηση της Αλεξανδρουπολίτισσας εικαστικού, Αθανασίας Πεφτουλίδη, που ζωντανεύει την ιστορία με χρώματα και συναίσθημα.

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά άνω των 5 ετών και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας.

