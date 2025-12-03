search
Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική – 11 προσαγωγές για 60 κλοπές, διαρρήξεις και απάτες

03.12.2025 09:07
MHXANH_ASTUNOMIA
Eurokinissi

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης (03.12.2025) για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί της με στόχο τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλώματος που έκανε καθημερινά κλοπές, διαρρήξεις και απάτες.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 11 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.

