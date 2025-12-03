Οι Έλληνες ξανά σε ουρές επιδομάτων: Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι αιτήσεις θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης συγκεντρώνει ξανά τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς οι αιτήσεις ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο, δείχνοντας την πραγματική πίεση που ασκεί το ενεργειακό κόστος στα νοικοκυριά. Μέχρι χθες το απόγευμα είχαν καταγραφεί 1.067.686 αιτήσεις, εκ των οποίων 766.748 αφορούν πετρέλαιο και άλλα καύσιμα και 300.838 ηλεκτρική ενέργεια. Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή —από 100 έως 800 ευρώ, με δυνατότητα να φθάσει τα 1.200 ευρώ σε πολύ ψυχρές περιοχές— θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ορίζονται κάθε χρόνο αντανακλούν παράλληλα το εύρος της οικονομικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Το εισόδημα για άγαμο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ και για ζευγάρι τα 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τα 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία βάσει ΕΝΦΙΑ 2025 ορίζεται έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότεροι πολίτες κινούνται πια πολύ κοντά σε αυτά τα όρια.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE, όπου οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν όλα τα βασικά στοιχεία της κύριας κατοικίας τους: από τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι τα τετραγωνικά, τον τύπο θέρμανσης και το είδος του καυσίμου. Πριν από την οριστικοποίηση χρειάζεται και ο ΙΒΑΝ του δικαιούχου. Το επίδομα καλύπτει αγορές πετρελαίου θέρμανσης, μπλε κηροζίνης, φυσικού αερίου, υγραερίου, τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Για ξύλα και πέλετ οι αγορές υπολογίζονται από 1 Ιουνίου, ενώ κάθε δικαιούχος επιδοτείται μόνο για ένα είδος καυσίμου.

Για όσους είχαν λάβει επίδομα την περίοδο 2024–2025, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του ποσού της προηγούμενης χρονιάς, ενώ για τους νέους δικαιούχους στο 50%, με ελάχιστο τα 80 ευρώ. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 για αγορές που έχουν τιμολογηθεί μέχρι 30 Νοεμβρίου, ενώ η επόμενη θα πραγματοποιηθεί έως 29 Μαΐου 2026 για όσους έχουν υποβάλει στοιχεία έως 30 Απριλίου. Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

Σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό κόστος δοκιμάζει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά, το επίδομα θέρμανσης παίζει ρόλο αναγκαίας υποστήριξης, καλύπτοντας όμως μόνο ένα μέρος της συνολικής δαπάνης. Το γεγονός ότι οι αιτήσεις ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή καταγραφή, αλλά μια σαφή εικόνα της πραγματικότητας: οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί βρίσκονται υπό συνεχή πίεση, με όλο και περισσότερους πολίτες να στρέφονται στα επιδόματα για να διαχειριστούν βασικές ανάγκες του χειμώνα. Και όσο η οικονομική στενότητα παραμένει, η εξάρτηση από τέτοιου τύπου ενισχύσεις εξελίσσεται σε μόνιμο χαρακτηριστικό της καθημερινότητας, αναδεικνύοντας τα χρόνια προβλήματα που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία.

