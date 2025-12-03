Νέος κινητήρας V6 TDI για τα Audi Q5 και Audi A6

Η Audi ενισχύει τη γκάμα κινητήρων των Audi Q5 και Audi A6 με έναν νέο, τρικύλινδρο V6 TDI 3.0 λίτρων κινητήρα που αποδίδει 299 ίππους και 580 Nm ροπής.

Για πρώτη φορά, η υβριδική τεχνολογία MHEV plus, προσφέρει έως 18 kW (24 ίππους) επιπλέον ισχύος και συνδυάζεται με έναν ηλεκτρικά υποβοηθούμενο κομπρέσορα.

Το σύστημα MHEVplus αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή μερικής ηλεκτροκίνησης της Audi, βασισμένο σε τρία ηλεκτροποιημένα στοιχεία. Τη γεννήτρια συστήματος μετάδοσης (powertraingenerator), τον εκκινητήρα-εναλλάκτη με ιμάντα (beltalternatorstarter) και τη μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου.

Ο κινητήρας εναλλάκτης εκκινεί τον κινητήρα και φορτίζει τη μπαταρία, ενώ η γεννήτρια συστήματος μετάδοσης επιτρέπει μερικώς ηλεκτρική λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες, στο παρκάρισμα, στους ελιγμούς και στην κίνηση με σταθερή ταχύτητα εκτός πόλης, συμβάλλοντας αισθητά στη μείωση της κατανάλωσης.

Παράλληλα, η γεννήτρια συστήματος μετάδοσης ενισχύει την απόδοση του κινητήρα προσθέτοντας έως 230 Nm ροπής και 24 ίππους.

Κατά την επιβράδυνση, το σύστημα ανακτά έως 25 kW ενέργειας, αξιοποιώντας κάθε φάση λειτουργίας για να βελτιώσει τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης.

