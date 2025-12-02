Το 2026 η Mercedes γιορτάζει 140 χρόνια από τη «γέννηση» του πρώτου αυτοκινήτου της (photos)

Το 2026 η Mercedes γιορτάζει 140 χρόνια από τη «γέννηση» του πρώτου αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η χρονιά αυτή θα αποτελέσει το σημείο, όπου η γερμανική εταιρεία θα παρουσιάσει ολοκαίνουρια μοντέλα, που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στην γκάμα της, θα εισάγει μια ανανεωμένη σχεδιαστική γλώσσα και θα χαράξει μια πιο σύγχρονη, πιο τολμηρή πορεία για το μέλλον της αυτοκίνησης.

Μέσα σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση, η εταιρεία τιμά όσα την έφεραν μέχρι εδώ. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα που τη βοήθησαν να φθάσει ψηλά ήταν και η πορεία της A-Class, που είναι ένα αυτοκίνητο που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στους ελληνικούς δρόμους.

