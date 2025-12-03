Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση Ιερωνύμου με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Συνάντηση, διάρκειας περίπου 30 λπετών, είχαν χθες (2/12) στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για τη συνάντηση, όπου κυρίαρχο ρόλο είχαν τα θέματα που αφορούν στην ελληνική διασπορά και στη συμβολή της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη διατήρηση και την ενίσχυση των δεσμών της ομογένειας με την Ελλάδα.

Όπως υπογράμμισε ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, η γνωριμία και η συνεργασία με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής έχουν βαθιές ρίζες και μεγάλη ιστορία στο παρελθόν, και ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος κατέχει επαξίως σημαίνουσα θέση, μέσω της οποίας μπορεί να βοηθήσει και βοηθά πολύπλευρα και παραδειγματικά τον Ελληνισμό. «Ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος Αμερικής», σημείωσε, «αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της ομογένειας».

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τις υπηρεσίες σας», τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, «τόσο προς το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στην Εκκλησία που τόσο πολύ σεβόμαστε και αγαπούμε, όσο και προς την ομογένειά μας στην Αμερική».

Επιπροσθέτως, συνεχάρη τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου.

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, που συνοδευόταν από τον στενό του συνεργάτη, αρχιμανδρίτη π. Βασίλειο Δρόσο, υπογράμμισε, ότι «η επίσκεψη στον μακαριώτατο, κάθε φορά που βρίσκεται στην Αθήνα για διάφορους λόγους, δεν είναι απλά η επιτέλεση ενός εκκλησιαστικού καθήκοντος, αλλά αποτελεί μεγάλη χαρά, διότι ο μακαριώτατος είναι πάντοτε φιλόξενος, εγκάρδιος και πατρικός και αυτό το γνωρίζει το μεγαλύτερο μέρος του ποιμνίου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, το οποίο προέρχεται από την Ελλάδα».

Όπως, μάλιστα, ανέφερε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, «ο μακαριώτατος, ως προκαθήμενος της Εκκλησίας της μητέρας Πατρίδας, είναι πρόσωπο ιδιαίτερα σεβαστό, το οποίο χρειαζόμαστε με τη μητέρα μας Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης».

Επιπλέον, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρθηκε στις ιστορικές στιγμές που έζησε ο Χριστιανισμός τις προηγούμενες ημέρες, τόσο στη Νίκαια της Βιθυνίας όσο και στην Κωνσταντινούπολη, με την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως χωρίς το Filioque και την Κοινή Διακήρυξη που υπέγραψαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέοντας ΙΔ’ στο Φανάρι.

Τέλος, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ευχαρίστησε τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε και ευχήθηκε μια ημέρα να του δοθεί η χαρά και η ευκαιρία να τον υποδεχθεί στη Νέα Υόρκη.

