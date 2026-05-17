Συνέδριο ΝΔ: Η «μπάλα» στα πόδια Μητσοτάκη, μετά την αιχμηρή τοποθέτηση Δένδια

Με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής ολοκληρώνονται οι εργασίες του 16ου συνεδρίου του κόμματος και η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομιλία που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όπως ήδη έγραψε το topontiki.gr, o Κυριάκος Μητσοτάκης, το απόγευμα της Παρασκευής στην έναρξη του συνεδρίου, πέραν του ότι ουσιαστικά κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και έθεσε και τα βασικά προεκλογικά διλήμματα, άφησε αιχμές και για τους «γκρινιάρηδες» μέσα στο κόμμα, αλλά και για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς – Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά – και ζήτησε ενότητα και σύμπνοια προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της τρίτης διαδοχικής κυβερνητικής θητείας.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος στην ουσία παρουσίασε τη δική του προσέγγιση για το κόμμα και τον τρόπο διακυβέρνησης, μια προσέγγιση η οποία περιείχε εμφανείς αιχμές για το σήμερα. Γιατί, πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί η φράση του, ότι η ΝΔ «δεν περιέχει λαϊκισμό, ύβρεις, αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα του διαλόγου της ευπρέπειας, το κόμμα των Αβέρωφ, Ράλλη, Έβερτ, το κόμμα της ευθύνης. Δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, πιστεύει στο λαό, πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών και στο κράτος δικαίου».

Μάλιστα, απαντώντας έμμεσα στις αναφορές του πρωθυπουργού στη δημοσκοπική διαφορά της ΝΔ από τα άλλα κόμματα, ο Ν. Δένδιας ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, λέγοντας ότι «η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. […] Οι ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000», ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η φράση του, ότι «ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό».

Το ενδιαφέρον είναι ότι η πλειοψηφία των υπουργών και βουλευτών που μίλησαν τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου φάνηκε να υπογραμμίζει την ανάγκη για ενότητα – προφανώς «δείχνοντας» και προς την πλευρά των Κ. Καραμανλή και Α. Σαμαρά. Για παράδειγμα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σημείωσε ότι στο κάλεσμα ενόψει των εκλογών «δεν έχει το δικαίωμα να λείψει κανείς και αυτό για να είμαι σαφής αφορά τους πάντες και ιδιαίτερα ανθρώπους και προσωπικότητες που έχουν ιστορική σχέση με την παράταξη. […] Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με την απουσία ή με τα πολιτικά διαζύγια που δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη».

Το κάλεσμα για ενότητα, λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού, ο οποίος θα επαναλάβει το κάλεσμά του, ώστε το κόμμα να τεθεί σε κατάσταση… εκλογικού συναγερμού, αν και εκτιμάται ότι θα υπογραμμίσει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Από εκεί και πέρα, ερώτημα παραμένει αν θα απαντήσει στον Ν. Δένδια για τις «περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών», αλλά και σε ορισμένες «γκρίνιες» που ακούστηκαν από βουλευτές σχετικά με τον ρόλο τους – ζήτημα το οποίο, πάντως, δεν προκάλεσε κάποια ιδιαίτερη ένταση, ενώ κυβερνητικές πηγές απέρριπταν την άποψη ότι ο Μητσοτάκης δεν ακούει τους βουλευτές του κόμματος.

Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να «εξορκίσει» την εσωστρέφεια – σημειώνεται ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην ομιλία του τόνισε ότι «οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας – να επαναλάβει τους στόχους της ΝΔ για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και να καταγγείλει εκ νέου την αντιπολίτευση για μηδενισμό, ενώ θα θέσει εαυτόν στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής μάχης (ένα μήνυμα που έστειλε και στην έναρξη του συνεδρίου). Όσον αφορά στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, αποτελέσματα δεν αναμένονται πριν τη Δευτέρα.

