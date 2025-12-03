Τροχαίο στη συμβολή της Κηφισίας με την Κατεχάκη – Σε σοβαρή κατάσταση μοτοσικλετιστής

Τροχαίο, με έναν σοβαρά τραυματία, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (3/12) στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή που συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε πριν τη συμβολή της Κατεχάκης με την Κηφισίας, τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής.

