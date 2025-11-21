Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με δύο τραυματίες, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε και μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Λόγω του τροχαίου ατυχήματος, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την κακοκαιρία – Απεγκλωβισμός ζευγαριού με μωρό (videos/photos)

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε ξεκινά – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν προσωρινά