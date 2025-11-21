search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

21.11.2025 08:28

Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό – Δύο τραυματίες

21.11.2025 08:28
ekav_new
φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με δύο τραυματίες, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε και μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Λόγω του τροχαίου ατυχήματος, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή.

