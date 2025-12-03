search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 13:18
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

03.12.2025 08:49

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω Χριστουγέννων – Πότε θα πάνε στα ATM οι συνταξιούχοι

03.12.2025 08:49
SYNTAXIES NEW

Νωρίτερα θα γίνει η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων, λόγω της εορταστικής περιόδου.

Κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις των μισθωτών καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ των μη μισθωτών τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Όμως προβλέπεται οι ημερομηνίες να αλλάζουν σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ και έγκριση του υπουργείου Εργασίας.

Έτσι, οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιανουαρίου θα γίνουν την Παρασκευή 19 και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 19/12 θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία (μη μισθωτών):

  • Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017
  • ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί
  • ΟΓΑ – Αγρότες
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές από τα εξής Ταμεία (μισθωτών):

  • ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
  • ΝΑΤ – Ναυτικοί
  • Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου
  • Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

Υπενθυμίζεται ότι τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, μετά τις 5 το απόγευμα.

