Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω Χριστουγέννων – Πότε θα πάνε στα ATM οι συνταξιούχοι

Νωρίτερα θα γίνει η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων, λόγω της εορταστικής περιόδου.
Κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις των μισθωτών καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ των μη μισθωτών τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Όμως προβλέπεται οι ημερομηνίες να αλλάζουν σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ και έγκριση του υπουργείου Εργασίας.
Έτσι, οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιανουαρίου θα γίνουν την Παρασκευή 19 και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 19/12 θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία (μη μισθωτών):
Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές από τα εξής Ταμεία (μισθωτών):
Υπενθυμίζεται ότι τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, μετά τις 5 το απόγευμα.
