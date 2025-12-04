«Από την Κίνα στην Ελλάδα: Η εντυπωσιακή παράσταση “Tiangong Kaiwu” άνοιξε το 3ο Σινο-Ελληνικό Φεστιβάλ»

Το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου, το 3ο Διεθνές Σινο-Ελληνικό Φεστιβάλ Θεάτρου εγκαινιάστηκε στο Christmas Theater της Αθήνας με την εντυπωσιακή παράσταση του κινέζικου χοροθεάτρου “Tiangong Kaiwu” (Η Αξιοποίηση των Έργων της Φύσης), που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με βαθιά πολιτιστική κληρονομιά, εξαιρετική καλλιτεχνική παρουσίαση και εντυπωσιακή σκηνή «πτήσης όλων» στο φινάλε, η παράσταση κέρδισε παρατεταμένα χειροκροτήματα, σηματοδοτώντας νέα σελίδα στη σινο-ελληνική πολιτιστική ανταλλαγή.

Το “Tiangong Kaiwu” αφηγείται τη ζωή του Song Yingxing, επιστήμονα της δυναστείας Μινγκ, από τη νεανική του αναζήτηση έως τη μελέτη της φύσης και τη δημιουργία του ομώνυμου έργου. Το χοροθέατρο συνδυάζει χορό και πολυμεσική οπτική τέχνη για να ζωντανέψει τη σοφία των αρχαίων τεχνιτών, εκφράζοντας την ανατολική φιλοσοφία της γνώσης μέσω της πρακτικής. Η παράσταση συνοδευόταν από ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους για την άνετη παρακολούθηση.

Το θέατρο ήταν κατάμεστο κατά την πρεμιέρα, και η εντυπωσιακή σκηνή «πτήσης» στο φινάλε μάγεψε τους θεατές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με έντονα και παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Οι θεατές εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους: ο Σταύρος χαρακτήρισε την παράσταση «εκπληκτική» και εντυπωσιακή σε μουσική, φωτισμό και χορό, η Μαρία σημείωσε την έντονη αίσθηση του κινεζικού εθνικού πνεύματος, ενώ η Μαριλένα επεσήμανε την εργατικότητα και δύναμη του κινεζικού λαού.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη, σημαντικοί καλεσμένοι από Κίνα και Ελλάδα εξέφρασαν τις ευχές τους για το φεστιβάλ και την πρεμιέρα του έργου.

Ο Lai Bo, Υπουργός-Σύμβουλος της Πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα, τόνισε τη βαθιά φιλία και συνεργασία των δύο χωρών και σημείωσε ότι η παράσταση θα ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση και τη φιλία τους. Ο Ιωάννης Θεοφανόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας–Κίνας, ανέφερε ότι παρά τις γεωγραφικές αποστάσεις, οι καρδιές των λαών συνδέονται και ότι το φεστιβάλ προωθεί την αμοιβαία κατανόηση.

Ο Xu Guanghua, Γραμματέας του Κόμματος της Ομάδας Πολιτιστικής Παράστασης του Jiangxi, υπογράμμισε ότι η παράσταση μεταφέρει ανατολική σοφία και δημιουργεί γέφυρες πολιτισμού στην Ελλάδα. Η Μαρία Σταγώνη, Διευθύντρια Πολιτιστικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Λασκαρίδη, σημείωσε τη στενή συνεργασία Κίνας και Ελλάδας στον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Η Zhang Haijun, διευθύντρια της Νεανικής Χορευτικής Ομάδας της Ακαδημίας Χορού Πεκίνου, περιέγραψε το έργο ως συνδυασμό σώματος και συναισθήματος που εκφράζει τη σοφία των τεχνιτών της δυναστείας Μινγκ. Ο Κωνσταντινίδης Κώστας, ιδρυτής του οργανισμού “East Meets West in Greece”, τόνισε τη δυναμική εμπειρία που προσφέρει το έργο στο ελληνικό κοινό.

Ο σκηνοθέτης Lu Chuan, πρώην κινηματογραφιστής, εξέφρασε συλλυπητήρια για τα θύματα πυρκαγιάς στο Ταϊ Πο και επεσήμανε ότι η τέχνη ενώνει τους ανθρώπους πέρα από σύνορα και φυλές, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η γνώση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών είναι καθολική.

Η επιτυχημένη έναρξη και η εντυπωσιακή πρεμιέρα όχι μόνο προώθησαν την κινεζική σκηνική τέχνη στην Ελλάδα, αλλά ενίσχυσαν και τον διάλογο μεταξύ των δύο πολιτισμών. Η Wang Wanping, ιδρύτρια του φεστιβάλ, υπογράμμισε ότι το φεστιβάλ αποτελεί πλέον σημαντική γέφυρα πολιτιστικής ανταλλαγής, φέρνοντας εξαιρετικές κινέζικες παραγωγές στην Ελλάδα και συστήνοντας Έλληνες καλλιτέχνες στην Κίνα, προάγοντας τη συνεργασία και την ποικιλομορφία των δύο πολιτισμών.

