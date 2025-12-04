Ο CEO της AlphaBank εξηγεί πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει εμπειρίες πελατών και μοντέλα λειτουργίας τραπεζών

Σε μια περίοδο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει σε πραγματικό χρόνο τον χρηματοπιστωτικό χάρτη, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, παρουσίασε στο συνέδριο “Future Unfold – Framing the Future of Technology” της Grant Thornton το νέο μοντέλο λειτουργίας που διαμορφώνει την επόμενη ημέρα για επιχειρήσεις και τράπεζες.

Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι ο σύγχρονος τραπεζικός κλάδος μετασχηματίζεται σε έναν ευφυή, προνοητικό οργανισμό, όπου η αξία παράγεται από την ποιότητα της εμπειρίας και όχι απλώς από τα προϊόντα. Όπως ανέφερε, «ο πυρήνας του banking μετατοπίζεται από το προϊόν στην εμπειρία, από την εξυπηρέτηση στη δυνατότητα πρόβλεψης αναγκών, και από τον ρόλο του διαμεσολαβητή συναλλαγών στον ρόλο του συμβούλου ζωής για τον πελάτη».

Αναφερόμενος σε διεθνή παραδείγματα, επισήμανε ότι κορυφαίοι οργανισμοί όπως η DBS, η ING και η BBVA απέκτησαν ισχυρό προβάδισμα χάρη στη γρήγορη υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. «Η καθυστέρηση στην ΑΙ δεν μειώνει απλώς την ανταγωνιστικότητα — μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο», προειδοποίησε, τονίζοντας ότι οι τράπεζες πλέον ανταγωνίζονται και τα επίπεδα εξυπηρέτησης των big tech.

Η στρατηγική της Alpha Bank: τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του ανθρώπου

Ο CEO της Alpha Bank περιέγραψε τον στόχο της τράπεζας να εξελιχθεί σε μια πλήρως AI-powered τράπεζα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει τον τραπεζικό σύμβουλο, απελευθερώνοντάς τον από λειτουργικά βάρη. Σημείωσε ότι ήδη το 98% των συναλλαγών πραγματοποιούνται εκτός καταστημάτων, ενώ πάνω από το 30% των νέων πωλήσεων στο retail γίνεται ψηφιακά — ποσοστά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Νότιας Ευρώπης.

Οι ψηφιακές πωλήσεις της τράπεζας βασίζονται πλέον σε προσωποποιημένες προτάσεις προϊόντων, οι οποίες παράγονται μέσω μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και διοχετεύονται αυτόματα στο Δίκτυο Πωλήσεων. «Η είσοδος της Generative AI και της Agentic AI άλλαξε τα δεδομένα, πολλαπλασιάζοντας παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα σε όλες τις λειτουργίες», σημείωσε.

Παρά το βάθος της τεχνολογικής επένδυσης, ο κ. Ψάλτης ξεκαθάρισε ότι «ο άνθρωπος παραμένει στο τιμόνι των αποφάσεων», ενώ η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως εργαλείο επεξεργασίας δεδομένων και επιτάχυνσης διαδικασιών.

Επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ ετησίως

Η Alpha Bank επενδύει σταθερά πάνω από 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, ο CEO της τράπεζας τόνισε ότι η επένδυση από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται τεχνολογική ωριμότητα, οργανωτική ευελιξία και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.

«Εξετάζουμε έγκαιρα όλες τις νέες τεχνολογίες, αλλά δεν τις υιοθετούμε αν δεν έχει αποδειχθεί η αξία και η ασφάλειά τους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσεκτικής ενσωμάτωσης, ειδικά σε έναν κλάδο όπου η αξιοπιστία αποτελεί βασικό πυλώνα λειτουργίας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κουλτούρα συνεχούς μάθησης αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας: «Η αλλαγή έχει γίνει καθημερινή πρακτική και συνδέεται με τον σκοπό και τις αξίες που έχουμε επικοινωνήσει στους ανθρώπους μας».

Η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο κ. Ψάλτης ανέδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως δημοκρατικός επιταχυντής, προσφέροντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση σε τεχνολογίες που στο παρελθόν θα ήταν απαγορευτικές. Όπως τόνισε, «η ΑΙ είναι η πρώτη τεχνολογία όπου μια μικρή χώρα μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα από μια μεγάλη, αν επενδύσει σωστά σε δεδομένα, υποδομές και ανθρώπινο ταλέντο».

Για τις ΜμΕ, προσδιόρισε τρεις κρίσιμες προϋποθέσεις αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης:

1. Βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο

2. Ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντου

3. Πρόσβαση στους απαραίτητους τεχνολογικούς πόρους

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης, αρκεί να υπάρχει διάθεση προσαρμογής», κατέληξε.

