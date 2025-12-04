Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών: Δεν φτάσαμε ακόμα ούτε στο… 2009 – Μείον 15% το εισόδημα των Ελλήνων

Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα των τελευταίων ετών για ανάκαμψη και ανάπτυξη, τα στοιχεία που παρουσιάζει το ΚΕΦίΜ έρχονται να υπενθυμίσουν μια λιγότερο πανηγυρική πραγματικότητα: το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει, το 2024, σημαντικά χαμηλότερο από τα προ κρίσης επίπεδα. Μπορεί η οικονομία να κινείται ανοδικά, αλλά η τσέπη των πολιτών δείχνει να ακολουθεί… πιο αργό ρυθμό.

Το 2009 μοιάζει ακόμη μακρινός στόχος, καθώς το εισόδημα παραμένει κατά 15% χαμηλότερο σε σχέση με τότε· και το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε σύγκριση με το 2004, βρισκόμαστε επίσης πίσω. Σε μια περίοδο που άλλες χώρες της κρίσης έχουν κλείσει τον κύκλο της ύφεσης και έχουν ανακάμψει ουσιαστικά, η Ελλάδα εξακολουθεί να παλεύει με τις πληγές της δεκαετίας 2010–2013 — πληγές που, όπως φαίνεται, δεν επουλώνονται εύκολα.

Το ΚΕΦίΜ επισημαίνει ότι η μεταμνημονιακή βελτίωση σε σχέση με το 2015 και το 2019 είναι πράγματι αξιοσημείωτη. Όμως αυτή η άνοδος ξεκινά από ένα πολύ βαθύ σημείο: όταν η χώρα είχε χάσει πάνω από το ένα τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματός της. Με άλλα λόγια, η επιτάχυνση της περιόδου 2019–2024 είναι περισσότερο ανάκτηση απωλειών παρά δημιουργία νέου πλούτου.

Ακόμη, οι συγκρίσεις με Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρο και Ισπανία δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην επιστροφή στα προ κρίσης επίπεδα. Και όσο κι αν αυτό εξηγείται από το βάθος της ελληνικής κρίσης, δεν παύει να αποτελεί υπενθύμιση ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν στηρίζει όσο χρειάζεται τη διαρκή άνοδο των εισοδημάτων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται —και σωστά— η παραγωγικότητα. Το ΚΕΦίΜ προαναγγέλλει ότι θα μελετήσει τη σχέση της με τα εισοδήματα στο δεύτερο μέρος της έρευνας, ενώ ο πρόεδρος του οργανισμού μιλά για ανάγκη «διατηρήσιμης αύξησης», «μεταρρυθμίσεων» και «δυναμικής ανάπτυξης». Λόγια γνώριμα, που επαναλαμβάνονται τα τελευταία είκοσι χρόνια από κάθε πλευρά. Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν η παραγωγικότητα μπορεί πράγματι να αυξηθεί χωρίς να λυθούν χρόνιες παθογένειες: από την αδύναμη βιομηχανική βάση και τη χαμηλή καινοτομία μέχρι το κόστος ενέργειας και τη διαρροή ταλέντου στο εξωτερικό.

Συνολικά, τα στοιχεία του ΚΕΦίΜ δεν εκπλήσσουν, αλλά επιβεβαιώνουν αυτό που βλέπει καθημερινά ο πολίτης: ότι η Ελλάδα, παρά τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, δεν έχει καταφέρει ακόμη να επαναφέρει το βιοτικό επίπεδο εκεί όπου βρισκόταν πριν από την κρίση. Και όσο η συζήτηση για την ανάπτυξη περιορίζεται σε γενικές διαπιστώσεις, η απόσταση από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες κινδυνεύει να παραμείνει… μόνιμη.

