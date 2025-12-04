search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 19:12
04.12.2025 16:27

«Προς τη Μεταμόρφωση ή το Πρόσωπο από Μέσα»: Ψηφιακό-εικαστικό δρώμενο πάνω σε κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη με τη μορφή της Κερασιάς Σαμαρά – Στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» από 8/12

04.12.2025 16:27
Untitled design

Ο Δημήτρης Κωτσής επανέρχεται με νέο project, στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης». Μετά το: «Τ΄ αγάλματα δεν είναι πια συντρίμμια, είμαστε εμείς» βασισμένο σε στίχους του Σεφέρη, τον περασμένο Μάρτιο, δημιουργήθηκε η νέα ιδέα με τίτλο «Προς τη Μεταμόρφωση ή το Πρόσωπο από Μέσα».

Βασικό στοιχείο αποτελεί το βίντεο σε γιγαντοοθόνη, διάρκειας λίγων λεπτών σε συνεχώς επαναλαμβανόμενες προβολές, σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Δημήτρη Κωτσή, ενώ η ιστορία του βασίστηκε σε κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη από το έργο «Η Θεά του Τέλους».

Παίζει η Κερασία Σαμαρά.  

Αφηγητής, ο Άγγελος Παπαδημητρίου.

Παράλληλα με την προβολή, θα εκτίθενται και εικαστικά έργα που έχουν λειτουργήσει, ως αρχικό υλικό για τη δημιουργία του βίντεο, το οποίο έγινε τελικά με την ψηφιακή επεξεργασία ορισμένων από αυτά. 

Στην οθόνη παρακολουθούμε μία γυναίκα-σύμβολο, στην πορεία της προςτην αυτογνωσία,που περνά μέσα από διάφορεςμεταμορφώσεις της. Η γυναίκα προσδιορίζεται από τις φράσεις του Δημητριάδη: «“…Ώσπου να δει το πρόσωπό της σχηματισμένο από μέσα… ώσπου να ‘ρθει το τέλος τής φωνής, το λείο εσωτερικό άθικτου αγάλματος…”. Έτσι θα έχουμε στο βίντεο, προβολή των μεταμορφώσεων μιας γυναίκας, της ηθοποιού, σε άγαλμα και από άγαλμα πάλι σε ζωντανή γυναίκα. Η πορεία της ως τη μεταμόρφωσή της, περνάει μέσα από διαδρομές σε ζωγραφικά τοπία αρκετά αφαιρετικά, με πολύ χρώμα σε γεωμετρικά σχήματα. Αυτή η πορεία της επαναλαμβάνεται συνεχώς: “Άρχιζε. Δεν κατέληγε. Ξανάρχιζε”».

Το σκεπτικό: Στην τέχνη, όπως και στη ζωή, συμβαίνουν απρόσμενες, συναντήσεις, που  δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες, που κι αυτές με τη σειρά τους γεννούν νέες. Έτσι και τώρα. Χρόνια δουλεύοντας πάνω στα εικαστικά και στο θέατρο, ήρθε η ψηφιακή τεχνολογία να συνδυάσει και τα δύο. Και μετά ήρθε και το κείμενο του Δημητριάδη, να προκαλέσει καινούργια δημιουργική ταραχή.

Πώς η πορεία ως την αυτογνωσία περνάει μέσα από τις αρχαίες μνήμες μας; Πώς η ταυτότητά  μας προσδιορίζεται από τους άλλους; Ποιες είναι οι αντοχές και ποια τα όριά μας; Πώς να δούμε «το πρόσωπό μας από μέσα»; Δημήτρης Κωτσής

Συντελεστές

Κείμενο (Αποσπάσματα από τη «Θεά του Τέλους»):  Δημήτρης Δημητριάδης

Σύλληψη-σκηνοθεσία: Δημήτρης Κωτσής

Αnimation-επεξεργασία βίντεο: Αλεξάνδρα Παπαγιάννη

Διεύθυνση ψηφιακών εφαρμογών: Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

Μουσική επένδυση-σχεδιασμός ήχου: Θάνος Ζαρκαλής

Ηθοποιός (βίντεο)-performer: Κερασία Σαμαρά

Αφηγητής: Άγγελος Παπαδημητρίου

Ζωγραφικά έργα: Δημήτρης Κωτσής

Trailer-γραφιστική επιμέλεια: Αλεξάνδρα Παπαγιάννη

Διεύθυνση παραγωγής: Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

Παραγωγή: ΜΕΤΑ-ΘΕΣΕΙΣ/INTERACTIONS και ATHENS DIGITAL ARTSFESTIVAL

Στούντιο: π56

  • Το κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη, περιλαμβάνεται στο βιβλίο «ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 1-14» (Κατάλογος 5) στις εκδόσεις «ΤΟ ΡΟΔΑΚΙΟ» (2018).

Η εγκατάσταση θα παρουσιάζεται κάθε βράδυ από 18:00 έως 22:00 από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου και για δύο εβδομάδες, στο χώρο υποδοχής του ισογείου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Στην πρεμιέρα 8 Δεκεμβρίου, στις 20.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί σκηνικό δρώμενο-performance της Κερασίας Σαμαρά σε διάδραση με την προβολή.

Η δράση επιχορηγείται από το ΥΠΠΟ.

