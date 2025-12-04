search
Τέλη κυκλοφορίας: Καμία παράταση, λέει η ΑΑΔΕ, προειδοποιεί με πρόστιμα τους… αμελείς

aytokinita-diodia

Την προειδοποίηση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παράταση στην προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2026 στέλνει η ΑΑΔΕ στους κατόχους οχημάτων, τονίζοντας ότι η προθεσμία αυτή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και ότι μετά την πάροδό της θα υπάρξουν πρόστιμα σε όσους δεν τα πληρώσουν.

Η διαδικασία παραμένει η ίδια, όπως και τα προηγούμενα χρόνια:

  • Είσοδος στη σελίδα myAADE.
  • Επιλογή: Ψηφιακές Υπηρεσίες – myCAR – Οχήματα – Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
  • Συμπλήρωση ΑΦΜ, αριθμού κυκλοφορίας και έτους τελών.
  • Λήψη ή εκτύπωση του ειδοποιητηρίου και πληρωμή σύμφωνα με τις οδηγίες.

Όσον αφορά στα πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα, η ΑΑΔΕ θα εφαρμόσει κλιμακωτές επιβαρύνσεις ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης:

  • 25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026
  • 50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026
  • 100% πρόστιμο για πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να δώσει… αντικίνητρα στους οδηγούς να καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

