Τέλη κυκλοφορίας: Καμία παράταση, λέει η ΑΑΔΕ, προειδοποιεί με πρόστιμα τους… αμελείς

Την προειδοποίηση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παράταση στην προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2026 στέλνει η ΑΑΔΕ στους κατόχους οχημάτων, τονίζοντας ότι η προθεσμία αυτή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και ότι μετά την πάροδό της θα υπάρξουν πρόστιμα σε όσους δεν τα πληρώσουν.
Η διαδικασία παραμένει η ίδια, όπως και τα προηγούμενα χρόνια:
Όσον αφορά στα πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα, η ΑΑΔΕ θα εφαρμόσει κλιμακωτές επιβαρύνσεις ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης:
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να δώσει… αντικίνητρα στους οδηγούς να καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.
