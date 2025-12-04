Τέλη κυκλοφορίας: Καμία παράταση, λέει η ΑΑΔΕ, προειδοποιεί με πρόστιμα τους… αμελείς

Την προειδοποίηση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παράταση στην προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2026 στέλνει η ΑΑΔΕ στους κατόχους οχημάτων, τονίζοντας ότι η προθεσμία αυτή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και ότι μετά την πάροδό της θα υπάρξουν πρόστιμα σε όσους δεν τα πληρώσουν.

Η διαδικασία παραμένει η ίδια, όπως και τα προηγούμενα χρόνια:

Είσοδος στη σελίδα myAADE.

στη σελίδα myAADE. Επιλογή : Ψηφιακές Υπηρεσίες – myCAR – Οχήματα – Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

: Ψηφιακές Υπηρεσίες – myCAR – Οχήματα – Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet. Συμπλήρωση ΑΦΜ, αριθμού κυκλοφορίας και έτους τελών.

ΑΦΜ, αριθμού κυκλοφορίας και έτους τελών. Λήψη ή εκτύπωση του ειδοποιητηρίου και πληρωμή σύμφωνα με τις οδηγίες.

Όσον αφορά στα πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα, η ΑΑΔΕ θα εφαρμόσει κλιμακωτές επιβαρύνσεις ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης:

25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026

για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026 50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026

για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026 100% πρόστιμο για πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να δώσει… αντικίνητρα στους οδηγούς να καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

