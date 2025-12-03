search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 17:10
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

03.12.2025 11:00

Το νέο Opel Frontera «σπάει το φράγμα» των 1.000 ταξινομήσεων στην Ελλάδα (photos)

03.12.2025 11:00
Περίπου 1000 νέα Opel Frontera κυκλοφορούν σήμερα στους ελληνικούς δρόμους. Το νέο SUV της Opel ξεχωρίζει χάρη στη στιβαρή και σύγχρονη σχεδίασή του, την κορυφαία ευρυχωρία και την ευελιξία που προσφέρει, με επιλογή ανάμεσα σε πενταθέσια ή επταθέσια διάταξη.

Το Frontera προσφέρει απολαυστική οδήγηση με περιβαλλοντική υπευθυνότητα, διαθέτοντας αποδοτικά 48V υβριδικά συστήματα κίνησης με ισχύ 110 ή 145 ίππων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν σύγχρονο, ευρύχωρο και πολυδιάστατο σύντροφο για την πόλη, αλλά και τα ταξίδια.

