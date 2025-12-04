Το σαλέ των 45 εκατ. δολαρίων που χαρακτηρίζεται ως το πιο εντυπωσιακό ορεινό «παλάτι του Κολοράντο» (Photos)

Το Κολοράντο είναι από τους διασημότερους διεθνείς προορισμούς για τους λάτρεις του σκι κι εκεί βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά σύγχρονα chateaux.

Το οίκημα βρίσκεται στην καρδιά του Beaver Creek, εκεί όπου το δάσος συναντά τις κορυφές των βουνών, εκτείνεται σε περίπου 1.500 τετραγωνικά μέτρα και συνδυάζει την κομψή αρχιτεκτονική με την απόλυτη ιδιωτικότητα.

Το Chateau de la Montagne λειτουργεί σαν προσωπικό καταφύγιο πολυτέλειας, φτιαγμένο για όσους θέλουν άνεση χωρίς περιορισμούς και μπορούν να διαθέσουν το… ευτελές ποσό των 45 εκατομμυρίων δολαρίων.

Βρίσκεται μέσα σε ιδιωτική κοινότητα και σχεδιάστηκε για να προσφέρει πλήρη απομόνωση και άμεση πρόσβαση στις πίστες σκι.

Η πρόσοψη συνδυάζει πέτρα και γυαλί για να αναδεικνύει το αλπικό τοπίο, ενώ οι απαλά κεκλιμένες στέγες, τα μπαλκόνια και οι εξωτερικές σκάλες δίνουν την αίσθηση ενός διακριτικού καταφυγίου μέσα στα δέντρα.

Στο εσωτερικό, η κατοικία έχει επτά μεγάλα υπνοδωμάτια και δεκατέσσερα μπάνια, αρκετές κύριες σουίτες και έναν χώρο που θυμίζει πολυτελές ορεινό lodge, με εννέα τζάκια, μεγάλους όγκους και άφθονο φως από τεράστια παράθυρα.

Οι παροχές περιλαμβάνουν κελάρι 1.100 φιαλών, κινηματογραφική αίθουσα, γυμναστήριο, δωμάτιο μασάζ, σάουνα και πολλούς εξωτερικούς χώρους χαλάρωσης.

Ένας τριώροφος τεχνητός καταρράκτης συμπληρώνει το περιβάλλον και υποδέχεται τους επισκέπτες.

Το σπίτι είναι τετραώροφο και σχεδιάστηκε για all-season διαμονή, με κάθε επίπεδο να φιλοξενεί διαφορετικές λειτουργίες.

Παρέχει απόλυτη ιδιωτικότητα, θέα πρώτης σειράς στο θέρετρο και άμεση πρόσβαση σε αναβατήρες σκι.

Πρόκειται για μια κατοικία φτιαγμένη ως καταφύγιο πολυτέλειας και εντυπωσιασμού που οι «κοινοί θνητοί» μπορούν να επισκεφθούν μόνο με τη… φαντασία τους.

